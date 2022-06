Luis Ventura reveló el triángulo amoroso que formaron Granata, Fabbiani y un ex de Andrea del Boca

Amalia Granata se las ingenia hace añares para transformarse en noticia, para pulular por los medios de comunicación con declaraciones resonantes, por convertirse en protagonista de polémicas fulgurantes en el universo de la farándula, a la que aterrizó con fuerza.

La ahora diputada provincial de la provincia de Santa Fe saltó a la fama por diversas controversias, como aquella revelación de un supuesto affaire con Robbie Williams y desde ahí un encadenamiento enorme de situaciones que adquirieron carácter mediático.

En todo ese entuerto de sus movimientos personales, Luis Ventura recordó y sacó del arpón de la memorabilia una trama muy extraña, que se vincula con la incipiente historia amorosa con Cristian Fabbiani, el ex futbolista con el que se convirtió en madre.

En el devenir del ciclo A la tarde, el panelista más famoso de la televisión argentina trajo un tape de una pelea explosiva que elucubraron Amalia y el Ogro. Tras divisar ese material, que incluía una gama tremenda de insultos y recriminaciones sobre la crianza de Uma, el periodista sacó a relucir su data imbatible.

Ventura se lanzó a revelar cómo nació el amor entre Granata y Fabbiani y destacó la intervención de Ricardo Biasotti, el ex marido de Andrea del Bocac. “¿Saben cómo surge esta pareja de Amalia y el Ogro? Se hacen conocidos porque a mí me llegan unas fotos de Amalia Granata en un sofá ‘apretando’ con Ricardo Biasotti. Era su novio en ese momento”, aseguró Luis.

En la continuidad de la historia, el panelista agregó: “Yo la llamé para publicar dos páginas en Revista Paparazzi de Biasotti con Granata”. No obstante, esas imágenes no salieron a la luz porque se superpusieron con otra circunstancia más picante.

De ese modo, Ventura aclaró el meollo de la cuestión: “Amalia, del otro lado de la línea, me dice ‘mirá, Luis, mejor no publiques las fotos porque me estoy yendo con el Ogro Fabbiani a Rumania”. Entonces así se develó el misterio y el triángulo que configuraron Granata, el futbolista y el ex de Andrea del Boca.

“Las fotos eran muy viejas y habían trascendido en ese momento y ya había cambiado de pareja. Así se conocieron”, concluyó el periodista.