Revelan cómo está Amalia Granata tras no poder despertarse de la anestesia en una operación

Amalia Granata sorprendió a todos con una confesión de una situación muy íntima, que refiere al universo de su bienestar físico y sobre todo a una experiencia compleja, de esos episodios adversos y traumáticos que padeció en el último tiempo.

La mediática contó en el programa Polino auténtico, el fin de semana pasado, que sufrió una circunstancia horrenda en el contexto de una intervención quirúrgica de rutina. Dentro del quirófano, la blonda cayó en los efectos de la anestesia y dejó de respirar para entrar en shock.

En el relato de ese momento angustiante, Amalia describió: “Cuando terminó la intervención no me podían despertar. Escuchaba todo lo que estaba pasando, sentía los cachetazos que me daban, las corridas pero no me podía despertar y no podía respirar. Me ponían la máscara con oxígeno y yo les quería decir que era peor pero no podía".

Tal grado de desesperación, que en la mente de Granata se cruzó la posibilidad de morir, dado que confesó: “En un momento me sentí tan mal, tenía el cuerpo helado, no podía respirar así que le dije a Dios ‘llevame o salvame’”.

Luego de todo esto, la diputada provincial de Santa Fe pudo recomponerse y los profesionales llegaron a la conclusión que el problema se centraba con el estrés, con un ritmo de vida muy ajetreado y lleno de preocupaciones. Por eso, la ex del Ogro Fabbiani tomó una decisión concreta.

Este sábado se agudizó la atención en el devenir del ciclo radial de Polino, para dilucidar si la rubia aportaba algún detalle más de su cuadro de salud. No obstante, Amalia ni siquiera se presentó en su puesto laboral, lo que activó la preocupación mayúscula.

En pos de aclarar la situación, el conductor reveló el panorama para arrojar algo de tranquilidad. “Granata está bien, se hizo estudios y le salieron todos bien, pero está muy estresada así que se tomó unos pocos días y viajó sólo con el marido para descansar. Pero está bien y ya la tendremos de vuelta”, aseguró Marcelo.

Por el momento se aguarda la recuperación absoluta de la mediática, que procura bajar los decibeles y refugiarse en el seno de su familia para armonizar su cuerpo y mente.