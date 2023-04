A un par de días de su vuelta al país, le atribuyen un escándalo a Jey Mammon en España

Jey Mammon no logra salir del centro de la tormenta mediática ni a un lado ni al otro del océano Atlántico. Y ahora, apenas un par de días después del regreso del artista a nuestro país, trascendió que habría quedado involucrado en un escándalo por presuntas deudas en España.

Si bien Jey Mammon se fue a Madrid para según sus palabras "relajar la cabeza" tras las polémicas acusaciones en su contra que hizo Lucas Benvenuto, lo cierto es que la prensa siguió cada paso del actor en la capital española, incluyendo la revelación de que se hospidó en un exclusivo hotel boutique llamado Only You, ubicado en cercanía a la zona de Chueca.

Según la tarifa que indica el sitio web del mencionado establecimiento en España, una noche para dos personas con desayuno incluido oscila entre los 200 mil y los 600 mil pesos, dependiendo del tipo de habitación. En las últimas horas, Juan Etchegoyen aseguró que Jey Mammon tuvo problemas al hacer el check out y no habría terminado de cancelar el monto solicitado por el hotel.

Una de las habitaciones del hotel donde se hospedó Jey Mammon en Madrid. Foto: onlyyouhotels.com

Por otro lado, desde España, el periosista Roberto Antolín aseguró que habló con el equipo del alojamiento, y sobre ese punto Etechegoyen explicó: “No sé si no le pasó la tarjeta por tantos impuestos en la Argentina, no sé qué pasó, pero lo que me contaba Roberto es que él no término de pagar el hotel, que debe por lo menos una noche”.

Sobre cómo habría sido el trato entre Jey Mammon y el hotel, el comunicador comentó: “Ellos se refirieron a Jey Mammon de una manera un tanto extraña, porque él por ejemplo no salía de su habitación, hacía que le lleven la comida todos los días y el trato era rarísimo”. Además, el periodista de Mitre Live remarcó que el músico “no habría tratado de la mejor manera a la gente del hotel”.

Jey Mammon fue captado por la prensa en el momento de su regreso al país tras sus días en España. Foto: Captura TV.

Por último, trascendió que el artista denunciado por Lucas Benvenuto habría exigido al hotel que no espede a argentinos durante los días de su estadía, petición que le habría sido denegada.