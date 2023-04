Jey Mammon se sinceró sobre cómo está resultando su estadía en España y anticipan cuál sería su próximo movimiento

En los últimos días, se multiplicaron la versiones sobre la estadía de Jey Mammon en España, y ahora, el actor que decidió salir del país durante un tiempo, se sinceró sobre cómo están resultando sus días en Madrid, lejos de la polémica tras las acusaciones en su contra que hizo Lucas Benvenuto.

Este miércoles en Socios del Espectáculo (El Trece), más allá de leer una serie de mensajes que Jey Mammon le envió a una de las panelistas del ciclo, se encargaron de desmentir la versión de que el actor Omar Calicchio trabajaría junto al exlíder de La Peña de Morfi (Telefe) en un espectáculo musical.

“Me estoy viendo por distintos medios, que están diciendo que yo ya soy el hombre de confianza, que yo estoy ayudando. Me gustaría tratar de aclarar que yo no estoy ayudando a nadie, ni produciendo, ni nada. Simplemente, fui a tomar un café como una persona que se interesa por saber como esta otra persona. Nada más. No soy mediático ni sé responder a cosas mediáticas y tampoco quiero ni debo opinar de nadie como nadie debe opinar de mí”, enfatizó Omar Calicchio sobre su encuentro con Jey Mammon.

La periodista Mariana Brey compartió el contenido de los mensajes que Jey Mammon le envió desde Madrid, mientras intenta tomar distancia de las polémicas acusaciones que le cruzó Lucas Benvenuto. "Yo en España tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla", admitió el artista.

Tras algunas apariciones en la televisión argentina, Jey Mammon le envió a Mariana Brey unos mensajes desde Madrid. Foto: Captura TV.

En tanto que sobre la posibilidad de accionar legalmente a Benvenuto, Mammon aclaró: "Aún no tomé ninguna decisión. Burlando fue abogado defensor en su momento, en este caso, sería abogado y me representaría a mí como querellante. Pero si me preguntás, todavía no tomé ninguna decisión".

Además, Jey Mammon agregó: "Viste que abogado no necesito, salvo que decida accionar. Ahora depende de lo que yo decida hacer, quién va a ser mi abogado. Tendría que evaluar quién me represente, pero la verdad estoy intentando poner mi cabeza en apagado hasta que decida qué es lo que haré, en mute".

Finalmente, sobre lo que sucede cuando sale a la calle en la capital española, Jey Mammon remarcó: "Los argentinos acá me tratan con mucho amor". Más allá de sus palabras, Mariana Brey sostuvo: "A mí lo que me llega por otro lado es que Jey Mammon volvería en breve a la Argentina y va a volver con una decisión tomada".