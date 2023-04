El sueño de Dominique Metzger que todavía no pudo concretar: “Quiero comprar mi…”

Nadie está exento de la situación actual del país en vísperas de un nuevo proceso eleccionario. Bajo esa premisa, la periodista Dominique Metzger estuvo en el estudio de Mañanísima y habló de su presente e incluso sorprendió con algunas declaraciones.

La conductora de Telenoche, expresó que a pesar de trabajar en los medios hace veinte años, todavía no pudo cumplir con algunos anhelos en un momento sensible de la economía nacional.

“Hay una realidad que me parece que tiene que ver con el mundo de la política, va por un carril creyendo que los temas relevantes son ellos con las cuestiones judiciales o pensando en poder político, o que va a pasar el año que viene” expresó la periodista.

Dominique continuó la reflexión sobre la necesidad de un país en un momento crítico: “ Hay muchas cosas más importantes. Y me parece que, por el otro lado, vamos el resto de la sociedad con nuestras preocupaciones y lo que nos pasa, que es el tema económico”.

En continuado, la conductora siguió haciendo catarsis: “Nosotros tenemos trabajo y hacemos los que nos gusta, somos muy afortunados en un montón de cosas, pero también hemos dejado de hacer cosas”.

Por otra parte, Metzger brindó detalles sobre su situación personal: “Yo soy una persona que alquilo, no tengo auto propio, trabajo desde los 20 años y el país no me dio esa oportunidad de tener una casa propia”.

“Me da tristeza porque sé que es lo que le pasa a mucha gente porque en otra etapa, en la de nuestros papás y abuelos, llegabas a esa circunstancia” continuó lamentandose y a vez analizando el duro presente que le toca vivir a los argentinos.

Por último, no pudo disimular su descontento: “Me da tristeza porque con todo lo que uno hace, no puede llegar también como le pasa a otros que están en la misma o se van del país, pero a mi me gusta acá”.