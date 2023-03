El palazo a Nelson Castro de Esteban Mirol por su labor en Telenoche: "No le da el..."

En medio de una catastrófica situación de rating en picada y tras la renuncia de Diego Leuco y Luciana Geuna al noticiero, El Trece decidió apostar por una nueva dupla para Telenoche: Nelson Castro y Dominique Metzer.

Sin embargo, la propuesta del canal de Constitución no termina de cerrar. Ni al público, que sigue sin responder, a la luz de las planillas que se mantienen planchadas, ni a algunos de los colegas de Castro, como Esteban Mirol, quien conduce junto a Marisa Andino los mediodías de Telenueve.

La dupla de Nelson Castro y Dominique Metzger aún no convence a la audiencia. Instagram.

Con una visión muy crítica, Mirol no tuvo filtros a la hora de evaluar la labor de Nelson Castro al frente de Telenoche en una entrevista que le hicieron en Por si las Moscas, por La Once Diez/ Radio de la Ciudad.

“Yo lo quiero mucho a Nelson. Hemos trabajado en radios, hemos compartido medios, pero me parece que hay personas que dan para una cosa y no dan para otra, y no lo veo a Nelson”, arrancó el periodista, filoso, cuando le preguntaron su opinión por el noticiero del canal de la competencia.

Esteban Mirol y Marisa Andino, los conductores de Telenueve.

Sin embargo, Mirol hizo una distinción: “Para mí es un brillante analista, es un brillante columnista. Ahí, no da ese perfil”. Pero eso no fue todo, porque el presentador de noticias fue a más y comparó a Castro con una de las figuras legendarias que estuvieron en su lugar y lograron calar hondo en la audiencia.

Santo Biasatti, el conductor preferido de Mirol

Para él, quien se lleva los aplausos como conductor de Telenoche siempre será Santo Biasatti. “Es un presentador fabuloso” y no es fácil “reemplazar una cosa así”, aseguró Esteban Mirol, quien destacó que su personalidad y estilo en la conducción dejó una huella en la historia de la televisión.

“Más allá de que se ponía tan serio, yo que lo conozco, que he trabajado con él en Radio del Plata, es un tipo con un humor formidable, Santo. Pero ese personaje, esa forma de presentar, era una marca”, sentenció, convencido.

Como sea, la preocupación en El Trece crece a medida de que el tiempo pasa y Telenoche no logra revertir los flojos resultados en el prime time. Cabe destacar que el éxito de Gran Hermano, con números récord en rating, rebotó en todos los programas de Telefe, incluido Telefe Noticias.