Quién le propuso casamiento a Dominique Metzger y qué respondió

De manera sorpresiva, las redes sociales de Dominique Metzger estallaron al ver que hubo un tierno pedido de casamiento para la periodista. Quien aún no respondió, aunque el pretendiente se encuentra expectante. ¿De quién se trata?

Dominique Metzger suele mostrarse siempre abocada a su trabajo, a tal punto que le cuesta despegarse de este. Sin embargo, pareciera que, de un tiempo a esta parte, ha comenzado a darle un poco más de espacio al amor dentro de su vida cotidiana.

Es que desde hace algunos meses que la periodista expresó su deseo de encontrar el amor en la persona correcta. El hecho de que ella haya hecho públicas sus ganas de enamorarse produjo que varios pretendientes se acercaran a ofrecer su amor.

Tan es así, que en sus redes sociales, las cuales son un reflejo del estilo de vida abocado al trabajo que lleva, se puede ver que está dispuesta a interactuar con quienes la sigan para ver si de esta manera puede encontrar el amor de una vez por todos.

Y, si bien no ha dado una respuesta, llegó la propuesta que tanto esperaba. La misma se dio en una publicación de su cuenta de Instagram. Sucede que ella publicó una foto en su feed mostrando su look, el cual desató furor entre sus seguidores.

En las fotos se la puede ver a ella con un look total white, como esos que suelen usar las novias en las bodas. Si bien no llevaba puesto un vestido, lo suyo era una camisa y un pantalón holgado en color blanco. Además de los zapatos y el cinturón que iban en composé con su look.

En este sentido, la foto la rompió entre sus más de 300 mil seguidores. Es que acumuló más de 3500 likes y unos 200 comentarios. Entre estos comentarios apareció el amor que tanto estaba buscando.

Sucede que uno de sus seguidores le declaró su amor: “¿Te querés casar conmigo?”. El look similar al de una novia en su boda invitó a este seguidor a confesarse. Sin embargo, del otro lado aún no tuvo respuestas. ¿Le dará una oportunidad Dominique Metzger a este enamorado?