La firme postura de Claudia Villafañe después de que su novio diga que no habla con Dalma y Gianinna

Claudia Villafañe y Jorge Taiana mantienen una sana relación de data de mucho tiempo y, si hay algo que los caracteriza desde el inicio de su vínculo, es que los des prefieren mantener su amor fuera de las cámaras, de los ojos curiosos y las preguntas de los medios. Ahora, el actor y productor brindó una entrevista donde comentó que “no tiene relación” con Dalma y Gianinna. La empresaria fue consultada por el tema y su reacción fue firme.

Claudia mantuvo un corto diálogo con Teleshow, en donde le preguntaron si pudo leer las declaraciones de su actual pareja en la entrevista que brindó para la periodista Mariana Dahbar. Su postura fue tajante luego de reconocer que no había siquiera visto nada sobre el tema: “¿Te la puedo comentar…?”, le preguntaron y ella contestó: “No… te agradezco mucho, después la voy a leer”.

Así, una vez más, Claudia demostró que decide no sumarse a las polémicas del medio, preservando el vínculo que ya lleva más de 20 años, especialmente cuando se habló de una posible separación de la pareja durante los últimos tiempos, algo que fue totalmente negado por el actor.

Jorge Taiana había calificado a Claudia como una mujer “única e inigualable”, pero reveló que no tiene una relación cercana con Dalma y Gianinna, hijas de la empresaria y fruto de su relación con el astro del fútbol, Diego Armado Maradona. Sobre su relación, expresó: “Cada uno maneja su vida y sus relaciones como puede y como quiere. Y bueno, en mí se dio así y son cosas que suceden, reglas y acuerdos de pareja. Y lo transitamos así muy bien. Cada uno en su casa”.

En una entrevista con Verónica Lozano para Telefé, la empresaria se limitó a aclarar que Jorge y ella no conviven, ni tampoco organizan viajes. Fieles al perfil bajo, ninguno de los dos comparte fotos juntos en sus perfiles de Instagram, siendo que prefieren compartir en sus redes sociales otros aspectos de su vida: ella, de sus hijas y nietas; él, fotos del campo y de sus sobrinas.

Los rumores de separación llegaron este año e incluso Daddy Brieva, amigo de Jorge, aseguró que ambos habían tomado diferentes caminos. Sin embargo, el productor teatral tiró por tierra cualquier suposición y aseguró: “Sigo en pareja y muy bien. No sé hace cuánto años estamos juntos, ya perdí la cuenta” y ahora volvió a confirmar que todo marcha sobre ruedas.

“No hablo mucho de mi vida. No hablo prácticamente de mi vida privada en realidad. Se dijo toda esa cosa pero no hay nada cierto. Y agregó que la relación es con “cama afuera- No hay nada mejor para sostener una pareja. Yo digo eso porque nunca conviví, entonces no sé cómo es la convivencia”, comentó.

“No me casé. No tengo la responsabilidad de tener hijos. Perdí muchos amigos jovencitos en la pandemia y entonces hoy en día quiero que me alcance para poder vivir. No quiero comprarme la casa. Ya te digo, no tengo el peso de no tener hijos y demás”, expresó Jorge, que conoció a Claudia en el 2003, mientras él actuaba en Pijamas, obra en de la cual la empresaria fue productora.