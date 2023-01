Por qué Dalma y Gianinna Maradona jamás conocieron al novio de Claudia Villafañe

Mientras hace temporada de teatro en Mar del Plata, Jorge Taiana, que se mantuvo en silencio durante muchos años, volvió a hablar de su relación con Claudia Villafañe y se refirió, además, al polémico vínculo con Dalma y Gianinna, quienes aseguran que no lo conocen.



En un móvil con LAM, Taiana se enfrentó a la incisiva pregunta de Ángel de Brito. “Yo tengo mucha relación con Dalma, la quiero mucho y cada vez que viene al programa, le pregunto: ‘¿Lo conociste a Taiana?’. Ella me sigue diciendo que no, cosa que yo no le creo. ¿Cómo no se conocen?”, consultó el conductor.



“Son decisiones de vida. A veces uno decide no involucrarse. Se dio naturalmente eso de no involucrarme con su familia. Quedó asentado así y los años transcurrieron. Y todo funciona bien así”, respondió Taiana.



“Son novios en la más absoluta intimidad. No se vinculan con familiares”, continuó preguntando De Brito, quien sostenía que no creía que fuera natural ese distanciamiento tratándose de una relación de tantos años.



“Bueno, en este caso en particular, con sus hijas. Con otros familiares sí”, contestó Jorge Taiana, intentando despejar cualquier tipo de posibilidad de generar alguna polémica con las hijas que Claudia tuvo con Diego Armando Maradona.



Asimismo, Taiana enfrentó también los rumores de separación con Claudia Villafañe, que el mismo Dady Brieva, muy amigo de él, aseguró. “Bueno, Dady juega. A él le encanta tirar títulos. Seguimos juntos”, comentó con humor.

Dalma y Gianinna Maradona.



“El año pasado, cuando empezaron esos rumores, yo estaba en un año difícil, porque perdí a mi mamá y a mi papá. Estuve un poco aislado del mundo y puede ser que por algo de eso hayan relacionado que no estábamos juntos. Pero eso nunca ocurrió, nunca estuvimos separados”, explicó en diálogo con LAM.



Por último, aclaró por qué nunca convivieron con Claudia. “Yo soy un tipo que siempre vivió solo. Nunca conviví con las parejas que tuve. Y con el correr de los años me di cuenta de que la mejor manera de sostener una pareja es cada uno en su casa, cada uno con sus tiempos, te ves cuando tenés ganás; si te enojás, se va cada uno para su casa. Eso es lo mejor. Con Claudia, nunca nos planteamos convivir”, cerró Taiana.