Jorge Taiana, el novio de Claudia Villafañe, contó qué sentía por Diego Maradona

No suele dar muchas entrevistas, no habla demasiado con la prensa y siempre intenta esquivar las polémicas. Pero, finalmente, llegó el momento en el que comenzó a hablar, a contar sus verdades.



Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villfañe, tuvo que salir a hablar en estos días luego de que corriera la versión de que estaría separado de la ex esposa de Diego Armando Maradona. De hecho, quien instaló la información fue Dady Brieva, amigo de Taiana.



Al haber llegado de boca de alguien tan cercano a él, la información parecía ser muy certera, pero él mismo se encargó de desmentirla. “Estoy transpirando. Nunca hablé y nunca hice pública mi vida privada porque no tengo nada que decir”, explicó en LAM.



Una vez que aclaró que la relación de pareja con Claudia Villafañe sigue su curso, Jorge Taiana se tomó el tiempo de hablar sobre su vínculo con Diego Maradona, quien no solía tratarlo con el mayor de los respetos cada vez que se refería a él.



Sucede que, además de las numerosas y fuertes críticas que le arrojaba cada vez que tenía la oportunidad y un micrófono cercana, Diego había resumido su mala onda con Taiana con el apodo “Tontín”.



“Son cosas que no son simpáticas para nadie. Es algo de lo que nunca hablé, ni hablaría menos ahora. A mí, en realidad, lo que más me afectaba, entre comillas, era lo que le pasaba a mi mamá, que vivía en el campo y veía ciertas cosas que se decían. Me molestaba eso. Pero yo no sufrí en ningún momento”, comentó Taiana.

Jorge Taiana y Diego Maradona.



Asimismo, reveló que nunca tuvo la posibilidad de hablar en privado con Maradona y confesó cuál era el sentimiento que le generaba El Diez, que por una parte era el ídolo popular más grande para los futboleros, pero por el otro era quien más lo criticó públicamente.



“Siempre jugué al fútbol, soy un apasionado. Jugaba en la liga santafesina y cuando me fui a la ciudad a estudiar Farmacia y estar en el teatro, el fútbol quedó en otro plano. Dejé de ver fútbol, me enganché con el teatro, el cine. No soy muy seguidor. Pero sí, a Diego lo admiraba, como todos los argentinos. Es un jugador único”, expresó Taiana.