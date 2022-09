Jorge Taiana enfrentó rumores de separación con Claudia Villafañe

Jorge Taiana no suele mostrarse demasiado en los medios, no realiza declaraciones rimbombantes ni busca involucrarse en escándalos ni polémicas. Sin embargo, en los últimos días habló de las agresiones de Diego Maradona y ahora es protagonista de rumores.

Sucede que en las últimas horas trascendió que Taiana y Claudia Villafañe estarían en una fuerte crisis de pareja y que hasta podrían estar al borde de la separación. A raíz de esta información del programa Socios del Espectáculo, el productor teatral salió a desmentir.



“Cuando le consulté me contestó: ‘La gente dice muchas cosas, pero el punto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo soy así’”, contó la panelista Mariana Brey en el programa de El Trece.





Sobre esa respuesta algo desconcertante, Brey explicó el motivo de esas palabras. “Lo que te escribí es parte del tango de Tita Merello. Fuera de todo esto, no estoy separado”, aclaró Taiana.



En cuanto a estos rumores, el productor teatral hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que despertó rumores de separación de Claudia Villafañe y, luego de tomarse un tiempo, decidió hablar al respecto.



“Si a ti no te valoran, no te sientas mal, sólo significa que no estás en el lugar correcto. Los que te conocen son los que te valoran”, decía la publicación compartida por Jorge Taiana en sus historias de Instagram.





“Nunca te quedes en el lugar donde nadie ve tu amor y nunca te adaptes a lo que no te hace feliz”, terminaba el posteo compartido por la pareja de Claudia Villafañe, que fue protagonista en la última semana como nunca antes.



Asimismo, después de mantener un bajísimo perfil durante muchos años sobre la relación con Claudia, la madre de dos de las hijas de Diego Armando Maradona, Taiana aclaró que no hay crisis y que no están separados.