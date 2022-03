La reacción de Jorge Taiana, el novio de Claudia Villafañe, después de que ella negara la relación

Con su hija Dalma invitada al piso del programa, Claudia Villafañe habló en LAM sobre el contenido de Sueño Bendito, la serie que recreó la vida de Diego Armando Maradona. Sin embargo, la empresaria omitió hablar de Jorge Taiana cuando le preguntaron por su "novio", y eso no le cayó nada bien al productor, que es su novio desde hace 20 años.

Desde su cuenta de Instagram, Jorge, quien suele ser un riguroso y estricto cultor del perfil bajo, algo que aprendió y durante sus años de relación con Claudia mientras Diego estuvo vivo, está vez expresó todo su enojo. Fue a través de un posteo que Taiana dijo todo lo que piensa y lo que siente.

"Ustedes tiene a mi hija ahí y yo la estoy esperando en mi casa, la tienen entretenida. No la estoy viendo a Dalma porque estoy en la calle", arrancó Villafañe la charla telefónica con Angel De Brito, en el nuevo programa de las noches de América.

"Nos contó todo... Dalma decía que vos la retás, en general, cuando habla, cuando tuittea", le dijo el conductor del ciclo de espectáculos, y continúo: "Hablamos de tu novio, hablamos de todo Claudia ya", intentó Angel, esperando a ver si Claudia decía o mencionaba a Taiana.

Pero eso no sucedió. Villafañe sólo atinó a contestar: "Qué bárbaro... Ahora, cuando vuelva a casa, voy a mirar. Si, ya sé que ustedes sólo preguntan". Y eso no le "cayó nada bien" a Jorge, quien acompaña "en las buenas y en las malas" a Claudia hace 20 “abriles”.

"Si a ti no te valoran es porque no estás en el lugar correcto. Los que te conocen son los que te valoran", reflexionó Taiana, en la primera parte de un escrito que compartió con sus seguidores de Instagram. Pero eso no era todo lo que tenía y lo que quería decir...

"Nunca te quedes en un lugar donde nadie ve tu valor. Y nunca te adaptes a lo que no te hace feliz", sumó Jorge, quien fue definido como "tontín" por Diego, al enterarse de que él era la pareja de Claudia, años atrás, en lo que terminó siendo un verdadero escándalo familiar.