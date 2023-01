¿Qué pasó? Jorge Taiana aclaró su separación de Claudia Villafañe

Pese a intentar ocultar su relación durante muchos años, es sabido que Claudio Villafañe estuvo vinculada amorosamente con Jorge Taiana. Sin embargo, dijeron, que la relación no prosperó y el encargado de dar a conocer todo fue Daddy Brieva junto a Ángel de Brito, en LAM. Eso fue noticia durante un día, pero... ¡las cosas cambiaron!

Hace varios años que se vincula a Claudia Villafañe con Jorge Taiana, quien se desempeña como productor teatral y actor. Tan es así que hasta hay una tapa de la revista Paparazzi de julio del 2013 la cual titula “Las fotos que enloquecen a Maradona”, debido a que se los veía junto a Benjamín Agüero pasando un fin de semana.

Desde aquel entonces, los rumores siempre los vincularon amorosamente. Para no tener problemas con Diego, Claudia le había comentado que Jorge Taiana era un amigo, para así evitar que el 10 la celara con esta relación.

Ahora, el encargado de dar a conocer cómo está la relación entre Taiana y Villafañe fue Dady Brieva. Es que el actor estaba dando una entrevista con LAM y detrás de cámara se encontraba el actor, a quien no le gusta dar declaraciones.

Ante esto, Brieva hizo algunos gestos, ya que no quería hablar para que Taiana no se enterara, y contó que la relación con Claudia Villafañe habría entrado en un impasse. “Están separados”, se puede leer en los labios del humorista mientras realizaba ese gesto con las manos.

Desde el piso, Ángel de Brito comentó qué es lo que no le terminaba de cerrar respecto a la relación entre ellos. “Lo que más me impresiona de esa relación es que Dalma y Gianinna no lo conozcan”, confesó el conductor con dudas al respecto.

“Cada vez que viene Dalma acá le preguntó por Taiana y me dice ´no, no lo conozco porque mi mamá no me la presenta´ y hace 25 mil años que están”, reveló De Brito. A lo que Daddy también acotó: “Yo también dudo que no las conozca”.

En ese momento, Brieva lo llamó para consultarle al respecto, aprovechando que estaba ahí. Sin embargo, enemigo de las cámaras, le tuvieron que decir que estaba en un corte para que se asome. “¿Dalma y Gianinna te conocen o no?”, preguntó Daddy. A lo que Taiana respondió: “No, no. Nunca las vi”.

Sin embargo, ahora, en el mismo LAM, el propio Taiana confesó cómo son realmente las cosas: “No terminamos. Como siempre dije, Claudia es muy grande. Es una persona gigante, es la mejor. Si Dady dijo eso, entonces preguntale a él. Yo estoy muy bien”.

Y siguió atacando a su amigo: “Dady dice tantas boludeces. Es un amigo, él juega, tira cosas. Les tira títulos a ustedes. Es difícil mostrarse sincero cuando ustedes son tan incisivos. Estoy transpirando”.

“Nunca hablé y nunca hice pública mi vida privada porque no tengo nada que decir. Claudia fundamentalmente tiene una forma de ser que es admirable, es una mujer distinta. Nunca había conocido a alguien así, que tuviera el trato que tiene con la gente. Que estuviera para los demás. Su vida pasa por ahí: estar para el otro. Ella está para todo el mundo y yo admiro eso de una persona. Vive para ayudar a los demás. Y eso me da mucha satisfacción”, cerró.