Claudia Villafañe publicó la primera foto de Azul, la hija de Dalma Maradona

Desde hace tiempo Dalma Maradona aclaró que no comparte fotos de sus hijas para resguardar su intimidad lo máximo posible. Es por eso que prácticamente no hay imágenes de ellas en las redes sociales.



No obstante, Claudia Villafañe, que siempre se muestra como una abuela enamorada de su tres nietos, cada vez que puede suele mostrar de alguna manera a alguna de las hijas de Dalma.



Como Dalma eligió no tener niñeras al cuidado de sus hijas, Claudia está muy presente en la crianza de ellas. De hecho, la ex esposa de Diego Maradona fue la primera en mostrar la manito de Azul, horas después de su nacimiento.

Primer posteo de Claudia Villafañe con la manito de su nieta Azul.



Ahora, seis meses después del nacimiento de Azul, Claudia Villafañe volvió a salirse con la suya y mostró cuánto creció la beba de Dalma, con la publicación de una foto en sus historias de Instagram.



“Con uno de mis amores. Chula de mi corazón”, escribió La Tata, como la llama Roma, la hija más grande de Dalma. En la postal, se la ve jugando con la beba sobre una manta colocada en el suelo.



Allí, puede verse la cabecita rubia de Azul, acostada boca abajo, pero ya intentando incorporarse, con sus aritos abridores de oro y un coqueto vestidito amarillo con flores blancas.

La primera foto de Azul, publicada por Claudia Villafañe.



Pasados los primeros días con Azul en su casa, Dalma abrió su corazón y animó a revelar cuáles fueron las dificultades de salud que le dejó el segundo parto. “Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre”, contó.



“Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional porque me di cuenta de que no me podía levantar por mis medios de una silla”, agregó Dalma en su momento.