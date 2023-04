Lali Espósito lanzó su quinto álbum y está siendo un éxito

Los fanáticos de Lali Espósito vienen esperando hace tiempo un nuevo álbum de la cantante. A fines de marzo, la artista pop argentina anunció en sus redes sociales que el 13 de abril lanzaría su nuevo disco; y, después de dos semanas llenas de ansiedad por el estreno, finalmente llegó el día.

Se acabó la espera: Lali Espósito ya lanzó su disco lleno de pop. Créditos: Instagram Lalioficial.

Este jueves a las 18 horas, la cantante sacó su quinto álbum de estudio titulado "LALI". El mismo dura alrededor de 36 minutos y contiene 13 canciones:

Obsesión Disciplina Cómprame un brishito KO 2 Son 3 Incondicional Quiénes son? Diva N5 Ahora MOTIVEISHON Como Tú Sola

Lali utilizó la frase de Moria Casán para crear un hit. Créditos: captura de pantalla.

En algunas canciones y videos, aparecen figuras del espectáculo y actores. Lali Espósito homenajeó en su tema "Quiénes son?" a "La One", a Moria Casán. La canción comienza con una breve llamada telefónica entre la ex vedette y la cantante: "Aló, Lali querida. Ay sí, mí amor. Honradísima, un placer atravesar generaciones. Estoy en calzoncillos, en medias, ¿Cómo no voy a estar en tu voz, reina?. Estoy en un museo y estoy ¡viva!. Sí mi amor, conta conmigo en todo. Honradísima del numeral "Quiénes son?" dice Moria en la introducción del tema.

Mientras que Juan Minujín, fue parte del videoclip de "Obsesión". En el audiovisual, al estilo Flashdance, el actor interpreta a un profesor de danza que entabla una relación con una de sus alumnas, que, en este caso, es Lali Espósito. Además, en la canción se puede escuchar un breve fragmento de "(You Drive Me) Crazy" de Britney Spears.

Damián Betular también participó en uno de los videos de Lali. En "Cómprame un brishito", el pastelero aparece secuestrado y al final del audiovisual, bailando.

Actualmente, "Lali" es número uno en tendencias en Twitter. En Youtube ocurre algo similar: los videoclips de las nuevas canciones de la artista argentina se ubican en los mejores puestos de las tendencias musicales. Lo mismo con Spotify: Lali se encuentra en "El Top 2023" como la más escuchada.