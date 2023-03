"Cómprame un brishito", el nuevo tema de Lali

Lali le hizo caso a su público y compartió este martes su nueva canción: Cómprame un brishito. La artista, en su cumpleaños, había subido un video de su festejo con la canción de fondo y los fanáticos de la cantante comenzaron a pedirle que sacara el tema. Recién este martes, Lali lo publicó.

La canción es un éxito rotundo y las redes han explotado: en Twitter es tendencia "Lali"; mientras que en Youtube, el videoclip- que fue subido hace 12 horas- se encuentra en el puesto seis en música.

Y es que, la cantante fue por todo y en el video de la canción se puede ver a Damián Betular bailando con mucha onda. En Twitter no podían creerlo: "Betular bailando en el nuevo videoclip de Lali. Amo", es uno de los tantos comentarios que se pueden leer en la red del pajarito.

Sin embargo, por el lado musical, la artista no se vio muy favorecida, según los internautas: "No me gustó el nuevo tema de Lali, qué decepción".

Otros salieron a defenderla: "No acepto que rebajen y denigren el trabajo de Lali. Si no les gustó la canción, está perfecto; pero de ahí a denigrar y rebajar hay un límite".

El chef sacó los "pasos prohibidos" en el la nueva canción de Lali. Créditos: captura de pantalla.

Varias celebridades subieron a sus historias de Instagram escenas del video de la cantante de pop para hacerle el aguante y elogiarla; entre ellos: Paula Chaves; Nico Vázquez; Gimena Accardi; por nombrar algunos.