La dura crítica de Miguel Ángel Cherutti por la situación del país: “Los pibes no tienen futuro"

La búsqueda de un horizonte próspero en el exterior se ha transformado en una tendencia entre los jóvenes. El actor Miguel Ángel Cherutti padece esta situación en carne propia, por el desarraigo de sus tres hijas, que partieron a otros rumbos hace un tiempo.

En ese raid por describir las sensaciones que se alojan en su corazón por la distancia, el artista aportó una reflexión conmovedora, así como también una crítica indirecta a la realidad socioeconómica del país, porque considera que eso impulsa a la mudanza de miles a otros destinos.

En una charla que mantuvo en América, con su visita al piso, Nicolás Magaldi abordó esta temática y le consultó sobre su experiencia personal, ese escenario que se construyó en su cotidianidad con sus herederas Bianca, Antonela y Luján.

Al escuchar la pregunta, Miguel Ángel abrió su corazón y exteriorizó su pensamiento y su dolor: “Es complicado. Hay que dejarlas ir. Cuando una persona te dice ‘papá, no consigo trabajo...’. Si estudié y no consigo trabajo en mi país, me tengo que ir afuera”.

En la continuidad de su posición, de la explicación de lo que recogió como análisis de esta circunstancia, Cherutti agregó: “Hoy los pibes tienen ese problema: estudian y no tienen futuro acá, a no ser que entren a lugares por contacto”.

En cuanto a la posibilidad de tratar de convencerlas para que no se vayan de su tierra natal, Miguel Ángel contó: “No es fácil, ¿pero le vas a decir que no? No les podés cortar las alas”. Asimismo, el genial actor compartió el optimismo que late en su interior: “Yo creo que en algún momento mis hijas van a volver”.

Miguel Ángel Cherutti con sus hijas.

En ese plan de confesiones, Cherutti describió la mecánica que entabla para mantenerse en contacto con sus herederas: “Hablo con ellas todos los días”. Y también narró el motivo por el que nunca pensó en mudarse a otras latitudes: “Con mi carrera es complicado. Lo pensé pero no encontré qué hacer. Cuando te dicen ‘afuera te va a ir muy bien’ no es fácil, y el arraigo no lo quiero perder. La idiosincrasia es muy distinta en donde sea”.