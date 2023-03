La violenta reacción de Miguel Ángel Cherutti cuando le preguntaron por la situación judicial de su hermano

La noticia sobre la orden de captura de parte de Interpol del hermano de Miguel Ángel Cherutti repercutió en todos los medios. Daniel Oscar Cherutti era buscado por delitos de lesa humanidad ya que habría actuado en los centros clandestinos de detención Bacacay y Automotores Orletti.

Anoche, en Invasores de la TV (América TV) pusieron al aire una entrevista que le hicieron al humorista. Al ser consultado sobre la situación procesal de su hermano, Miguel Ángel se mostró esquivo. "De eso no hablo", afirmó Cherutti. "Yo los respeto a ustedes, respetame a mí", remarcó.

Ante la insistencia del notero, el cómico lo enfrentó de otra manera: "No tires mierda. No hagas un trabajo sucio. Yo ya mandé un comunicado", expresó visiblemente ofuscado. "Vos no me querés un carajo", disparó el humorista.

Recordemos que tras las repercusiones de la noticia, fue el propio Miguel Ángel quien se volcó a las redes sociales para compartir un comunicado al respecto.

"A partir de los hechos que son de público conocimiento, con profunda consternación y ante la demanda de periodistas y productores del medio en conocer mi sentir y opinión al respecto, he decidido redactar estas líneas: La noticia me sorprendió como a todos, ya que desconozco las actividades imputadas, por lo cual nada puedo decir; porque es un tema que no me pertenece ni me corresponde hacerlo", comienza.

"Lamento que frente a la relevante importancia y gravedad de los hechos en estudio, referidos a delitos de lesa humanidad, pareciera resultar de mayor interés para los medios destacar mi parentesco biológico que informar sobre la noticia en sí. En nada contribuye ese dato mas que mansillar mi honor en confusas y tendenciosas informaciones", continúa.

"Siempre he mantenido un respetuoso y agradecido comportamiento frente a la prensa a quienes les pido entiendan mi situación y respeten mi decisión de no hablar sobre el tema. Asimismo, les pido encarecidamente se abstengan de utilizar mi imagen y nombre al referirse al caso ya que dicha exposición inmerecida perjudica mi trayectoria y sentir, que no es más que el de cualquier ciudadano, que cree en la Justicia y en su actuar tendiente a esclarecer las causas que investiga mediante un debido proceso. Por todo esto, estaré agradecido, con el cariño y respeto de siempre. Miguel Ángel Cherutti", concluye.