La jugada defensa de Mica Viciconte a Fabián Cubero tras las críticas de Nicole Neumann

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece no tener fin y, esta vez, el foco está instalado en la relación tirante que mantiene su hija mayor, Indiana Cubero, con su mamá Nicole.

Los rumores de un quiebre en la relación comenzaron tras las vacaciones de la modelo junto a su pareja, Manuel Urcera, y sus hijas entre las que solamente faltaba Indiana y continuó con el faltazo de la más grande al cumpleaños de su hermanita organizado por Nicole.

Finalmente, Poroto decidió ponerle fin al misterio y detalló públicamente que su hija mayor vive con él, junto a Mica Viciconte y Luca, hijo de la pareja. Ante la confirmación, hubo todo tipo de repercusiones por el accionar del ex futbolista y fue la propia Viciconte la que salió en defensa.

“Él es el padre y lo que dijo, lo dijo. No es muy difícil. Está bueno aclararlo, porque se decían un montón de cosas. No le veo nada de malo” comentó la mamá de Luca en diálogo con Intrusos.

Al igual que Cubero, Mica dejó en claro que la decisión fue tomada por la joven y que la relación con ella y su hermanito menor es excelente, haciendo énfasis en lo importante que es para la familia que las hijas del primer matrimonio de Cubero tengan esa conexión con el nuevo integrante de la familia.

Las declaraciones de Fabián Cubero no cayeron del todo bien para los que piensan que no es necesario exponer cuestiones familiares y Mica opinó al respecto: “Fabi no dijo nada malo, a él lo matan todo el tiempo, palo, palo, palo”.

“Le preguntaron en una nota y contestó de forma natural, no me pareció nada grave” concluyó la ex Combate, en defensa de su pareja que no hizo más que terminar con los rumores y especulaciones sobre la situación.

Por su parte, luego de las declaraciones del padre, fue consultada Nicole Neumann sobre qué le parecieron los dichos de Poroto: “Entiendo que quieran saber todo, pero mi trabajo como mamá es protegerlas y no exponer a mis hijas que son menores” concluyó contundente.