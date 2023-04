Nicole Neumann y Manu Urcera ya tienen fecha y lugar para su casamiento

Nicole Neumann sigue adelante con los preparativos de su boda con Manu Urcera. Los planes para el evento están tan avanzados que ya hay fecha y lugar para el casamiento.

"Nicole y Manu se casarán el 8 de diciembre, día de la Virgen, en San Carlos de Bariloche. El bellísimo sur argentino, donde se mueve la familia de él, que va y viene entre Neuquén y Río Negro", reveló Maite Peñoñori en Intrusos (Intrusos TV).

"El diseñador elegido por la modelo será Laurencio Adot, y Natalia Antolin le haría otro vestido. La wedding planner es Bárbara Diez, quién también le habría organizado la fiesta a Paula Urcera, la hermana de Manu", agregó la panelista.

Finalmente, contaron detalles de dónde vivirán: "La pareja está buscando una casa en Nordelta para irse a vivir como marido y mujer".

Recordemos que las últimas semanas Nicole volvió a protagonizar un fuerte cruce con su exmarido Fabián Cubero. Luego de la polémica declaración del exfutbolista, quien reveló que su hija mayor, Indiana, se iría a vivir con él porque ya no puede convivir con su madre, era de esperarse que llegaran las consecuencias.

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera ya tienen todo listo para su boda.

En una entrevista con la revista Pronto, Cubero contó que su hija no ve a su madre desde hace un tiempo y explicó los motivos. "Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo", expresó.

Tras las repercusiones por sus declaraciones, el periodista Juan Etchegoyen dio los detalles de una fuerte charla que mantuvieron los padres de Indiana.

"El detrás de escena de esta situación tendría a una Nicole enfurecida. Lo que me cuentan es que no le cayó nada bien que Cubero hiciera esas declaraciones. Me aseguran que lo sintió como un ataque sin sentido", contó el periodista.

"El malestar de Nicole es total y me parece que está enojada como en el peor momento de la separación. Está indignada, me dicen, y con ganas de enfrentarlo", concluyó Etchegoyen en Mitre Live.