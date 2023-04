Qué le dijo Nicole Neumann a Fabián Cubero por teléfono después de su escandalosa declaración

Luego de la polémica declaración de Fabián Cubero, en la que reveló que su hija mayor, Indiana, se iría a vivir con él porque ya no puede convivir con Nicole Neumann, era de esperarse que llegaran las consecuencias.



En una entrevista con la revista Pronto, Fabián Cubero contó que Indiana no ve a su madre desde hace un tiempo y explicó los motivos por los cuales la adolescente tomó la fuerte decisión de irse de su casa.



“Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, comentó Poroto Cubero en la entrevista.

Indana Cubero no quiere vivir más con su mamá, Nicole Neumann. Foto: @nikitaneumannoficial.



Ahora se conocieron las repercusiones internas que tuvieron las declaraciones del ex futbolista. Fue el periodista Juan Etchegoyen quien dio los detalles de una fuerte charla que mantuvieron Cubero y Nicole Neumann sobre este tema complejo.



“El detrás de escena de esta situación tendría a una Nicole enfurecida totalmente”, reveló el conductor. “Lo que me cuentan es que a Nicole Neumman no le cayó nada bien que Cubero hiciera esas declaraciones. Me aseguran que lo sintió como un ataque y una mojada de oreja sin sentido”, agregó.



“El malestar de Nicole es total y me parece que está enojada como en el peor momento de la separación. Está indignada, me dicen, y con ganas de enfrentarlo”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Nicole Neumann y Fabián Cubero.



“De hecho, me decían que cuando se enteró de lo que dijo hubo un contacto para reclamarle por todo lo que expuso. No me especifican si llamado o mensaje, tampoco importa demasiado eso”, añadió el periodista.



Por último, Etchegoyen explicó quién será determinante para arreglar la situación conflictiva entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. “En este momento, es clave el rol de Urcera, que la está conteniendo me dicen, no sabe qué hacer, si ir a por todo o mantener la compostura”, cerró.