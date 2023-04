Jey Mammon reveló el contenido de un audio clave que le envió Lucas Benvenuto

En la extensa entrevista que le dio Jey Mammon a Jorge Rial este viernes en el programa Argenzuela (C5N), el actor reveló en un momento de la charla el contenido de un audio clave que le envió Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por abuso sexual y que asegura que tenía solo 14 años cuando se produjeron los presuntos episodios.

La grave acusación contra Jey Mammon produjo la inmediata condena social del artista, y su suspensión de la conducción del ciclo La Peña de Morfi (Telefe), que se emite cada domingo. Mientras tanto, el conductor permanece recluido en su domicilio, donde se grabó la nota que hizo con Jorge Rial.

Tras asegurar que está pasando por “el peor momento de su vida”, y desmentir la edad que Lucas Benvenuto afirma haber tenido cuando conoció al actor, Jey Mammon confesó qué le dijo su denunciante a través de un mensaje de audio un año antes de presentar la causa ante la Justicia.

El abatido aspecto de Jey Mammon en la entrevista que dio este viernes ante Jorge Rial. Foto: Captura TV.

Bajo la atenta mirada de Jorge Rial, Jey Mammon confesó qué le expresó Lucas Benvenuto en 2019. "En este teléfono guardo todo. Tengo toda mi historia de amor con él, incluido el último mensaje que me mandó”, anticipó el artista

Luego reveló que Benvenuto le dijo: “¿No me vas a contestar más los mensajes? Si no me contestás quiero decirte que no soy de esos que algún día va a ir a la televisión a decir que estuve con Jey Mammon”.

Entonces Jey Mammon explicó sobre las palabras que dice haber recibido de Lucas Benvenuto: “No es que me dice me violaste, me drogaste, abusaste de mí cuando tenía 14 años. Me dijo quedate tranquilo, yo sé que vos sos una persona nerviosa, cagona, ansiosa. No tengas miedo. No voy a ir a contar esto a la televisión”.

Lucas Benvenuto, el joven que denunció por abuso sexual a Jey Mammon. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

Con respecto a este mensaje, Jey Mammon remarcó que no piensa hacer público ese audio, aunque reconoció que se lo reprodujo al periodista Mauro Federico, integrante del panel de Argenzuela.

En otro fragmento de la nota con Jorge Rial, Jey Mammon aseguró que Lucas Benvenuto tenía 16 años cuando lo conoció, y no pudo precisar la edad que el denunciante tenía cuando empezaron a salir. "Si alguien necesita ver el número 18, discutamoslo en un debate moral", expresó el artista sobre el momento en que comenzó el vínculo con su denunciante.