El potente mensaje de Silvina Luna en un video sin maquillaje ni filtro

En tiempos en que el despliegue de todo tipo de bullying se ha vuelto trístemente habitual en las redes sociales, Silvina Luna compartió desde su cuenta de Instagram un video en el que se mostró al natural, sin maquillaje ni filtro, para dar un potente mensaje.

“Esta soy yo, sin maquillaje, sin filtro y sin bótox ni rellenos. Hace años que dejé de hacerlo. Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles. Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas, adolescentes y no, a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar, de la misma manera que con un mensaje hermoso las pueden elevar y ayudar un montón”, comenzó Silvina Luna en su descargo contra el bullying.

Luego, la influencer agregó categórica: “Viven preguntándome qué me pasó, qué me pasa en la cara... ¡Pasaron los años! Tengo 42 años. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 22. Y me pasó la vida... Justamente, la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me hago cargo de las consecuencias, de pie y firme”.

Siguiendo con su descargo para aquellos que se regodean en el anonimato para ejercer bullying, Silvina Luna reflexionó: “Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente, para darse cuenta que la valía no está en si tenés la cara más redonda, en si estás más gorda o más flaca. No se opina de los cuerpos ajenos. No se opina del cuerpo, ni de la cara ni de la ropa de otro. A veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas, porque digo: ‘¿Qué proyectan en uno que les saca lo peor de sí: la ira, la envidia, la bronca?’. Ojalá que en algún momento tengan la posibilidad de apertura, de cambio, de evolución. Que puedan ver las cosas de otra manera”.

En pocas horas, el posteo de Silvina Luna cosechó más de 70 mil likes y cientos de comentarios de usuarios que elogiaron su entereza por plantear un tema tan necesario. A la vez que varias figuras de la escena pública, incluyendo nombres como Evangelina Anderson, Connie Ansaldi, Lourdes Sánchez, Majo Martino; apoyaron sus palabras.

Desde hace algunos años, Luna viene militando la propia aceptación del cuerpo tras los padecimientos que sufre por una intervención estética que se hizo hace tiempo y que derivó en delicados problemas en su salud. De hecho, recientemente la actriz contó que se somete a diálisis tres veces por semana por una enfermedad en sus riñones que acarrea desde 2013.

Silvina Luna en una de las internaciones que atravesó por problemas de salud derivados de una mala praxis en una intervención estética. Foto: Instagram @silvinalunaoficial.

Los trastornos en el cuerpo de Silvina Luna se produjeron luego que en un tratamiento estético ingresara metacrilato en su torrente sanguíneo generando una hipercalcemia. Por este hecho y otros denunciados, el doctor Aníbal Lotocki fue sentenciado a cuatro años de prisión sobre Aníbal Lotocki, acusado por mala praxis en una serie de intervenciones.

En el presente, Silvina Luna está en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) porque necesita un trasplante de riñón.