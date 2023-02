El emotivo posteo de Silvina Luna, tras revelar su grave estado de salud

Este martes en Intrusos (América TV) informaron que Silvina Luna necesita un trasplante de riñón. Las versiones sobre la salud de la modelo detallan que sus riñones dejaron de funcionar.

Lo cierto es que los problemas de salud de Luna comenzaron a raíz de una intervención quirúrgica a la que se sometió en la clínica de Aníbal Lotocki, actualmente condenado a cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves.

Tras conocerse la noticia, la modelo rompió el silencio y salió a aclarar las versiones sobre su salud. "Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo", escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

"Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado", agregó la mediática en la sentida publicación que realizó este miércoles.