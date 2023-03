Yanina Latorre reveló qué otra persona de la familia Tinelli no se "banca" a Guillermina Valdés

Increíble. Se destapó una olla impensada, que nadie avizoraba, ni imaginaba. La ruptura de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, tras doce años de relación, aconteció hace un tiempo considerable. No obstante, ahora brotaron datos filosos, con las declaraciones de Cande Tinelli.

La hija de Marcelo Tinelli transitó por unas pocas jornadas como angelita invitada en LAM, con esas escasas apariciones en el estudio le alcanzó para encender la cerilla de una bomba, porque aclaró que nunca se llevaron bien con la modelo, a lo largo de todo el noviazgo con su padre.

Una confesión que generó repercusiones de toda índole y activó las investigaciones sobre la dinámica que se construyó en esos años de familias ensambladas entre Valdés y Marcelo. Así, la propia Guillermina se expresó en las redes sociales para mostrar su dolor.

"Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido, escuchar esto", escribió.

Yanina Latorre profundizó por su conocimiento del clan Tinelli y se animó a asegurar que otra de las hijas del conductor tampoco profesaba un vínculo agradable, sano, divertido y de confianza con Valdés. "Hablé con Mica y me dijo que no tenía nada que criticarle a la hermana, que admira el valor que tuvo para contarlo", arrancó.

Hasta que la angelita disparó: "Estas dos chicas sufrieron mucho. Mica es más tranquila y se la bancaba, era más educada, se sentaba a comer y si la invitaban decía que si. Cande así como la vemos de tranquila, si algo no le gustaba lo decía".

Una situación desconocida, que jamás trascendió hasta el momento y que se convirtió en un objeto de estudio, de análisis de los medios y principalmente de los ciclos dedicados a la industria del espectáculo. ¿Saldrán más detalles de cómo Guillermina se llevaba con los Tinelli?