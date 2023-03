Posteó y borró: la polémica reacción de Cande Tinelli al enterarse del nuevo romance de Guillermina Valdés

Dicen aquellos que la conocen que es muy impulsiva, que actúa y después piensa. Al parecer, eso fue lo que pasó con Cande Tinelli, que hizo su descargo al enterarse del romance de Guillermina Valdés con Javi García, pero después lo borró.



Desde que fue invitada como Angelita en LAM, Cande Tinelli no para de ser noticia día a día. Es que hizo detonar la bomba que sacó a la luz todas las internas que hubo durante la relación entre su padre y Guillermina.



Cande apuntó contra la ex pareja de su papá, al decir que ella le había hecho mal, no sólo en el plano laboral y profesional, sino también en lo personal recortándole ciertas libertades. Hasta llegó a decir que fue jurado del bailando sólo para controlarlo.



Sin embargo, no sólo repartió para Guillermina, sino también contra los hijos de ella: Dante, Helena y Paloma, a quienes acusó de desagradecidos ante algunos gestos de Marcelo Tinelli cuando estaba en pareja con su madre.



“Estamos criados de distintas maneras. Nosotros somos muy educados y agradecidos y por ahí no veía lo mismo del otro lado. Había algo raro. Mi viejo les daba todo y había poco agradecimiento de su parte. Lo sentíamos todos”, comentó Cande Tinelli.



En este contexto, en LAM revelaron el viernes por la noche que Guillermina comenzó una relación con Javier García, arquero de Boca. “Él la pasó a buscar por Palermo. Ella estaba esperando en su auto en Avenida del Libertador y cambió de vehículo. Fueron juntos a un lugar en la Avenida Pedro Goyena”, precisaron.

El descargo de Cande Tinelli al enterarse del romance entre Guillermina Valdés y Javi García.



Al enterarse de esto, Cande Tinelli no se aguantó y salió a hacer su descargo en Instagram, pero luego de arrepintió y terminó borrando todo. “Menos mal que estaba en ‘shock’ por lo que yo dije en LAM”, expresó en una historia.



Luego, en otro posteo, subió una foto en la que aparecía tapándose la cara con la mano. “Detesto a la gente falsa. Perdón, es más fuerte que yo”, dijo Cande, que luego eliminó todo y compartió algunas historias con su papá.

Cande Tinelli, indignada con Guillermina Valdés.