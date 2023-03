El lapidario comentario de Yanina Latorre sobre el debut de Dady Brieva en C5N

El pasado domingo, Dady Brieva hizo su estreno como conductor en la pantalla de C5N con el programa “Peronismo para Todos”, una sátira del ciclo “Periodismo para Todos”, que conducía Jorge Lanata en El Trece.



En su debut, Dady explicó por qué es peronista y presentó el programa con el objetivo de “revitalizar y remover un poco ese ADN peronista”. Para ello, busca parodiar al histórico programa de Lanata, mezclando actualidad con mucha burla, maquillando con "humor".



Lógicamente, las repercusiones no tardaron nada en aparecer. En LAM, el programa de Ángel de Brito, Yanina Latorre fue lapidaria al momento de opinar sobre el nuevo programa de Dady Brieva en C5N.



“Solamente porque es kirchnerista se siente con el poder de decir pelotudeces”, dijo. “Dady no hace un laburo periodístico y no hace un laburo de investigación”, añadió una siempre filosa Yanina Latorre.



Asimismo, la panelista comparó a Dady con otra figura del medio que no pudo despegarse de su mote de kirchnerista por su fuerte militancia. “No es conveniente para él visibilizar su posicionamiento kirchnerista porque queda engrapado, como le pasó a Flor Peña, que le costó mucho sacarse el estigma”, opinó.



Por otra parte, Yanina Latorre recordó cuando Dady Brieva expresó sus deseos de que a los argentinos "les vaya mal" para que "no vuelvan a votar macrismo" y para que "vuelva Cristina Kirchner a ser presidenta".

Yanina Latorre no tuvo piedad con Dady Brieva tras su debut en C5N.



“Me parece poco responsable en un ciudadano y en un tipo que tiene voz y la gente lo escucha. La verdad, yo no voté a Alberto, no lo votaría nunca, ni a él, ni a Cristina, ni a La Cámpora, ni a Máximo, pero yo no quiero que les vaya mal, porque les va mal a ellos y nos va mal a todos nosotros”, consideró Yanina.



“Dady es del pensamiento de que no le importa que le vaya mal al pueblo si no están los K en el poder, y a mí eso me parece tétrico”, comentó Latorre en su fulminante crítica contra Dady Brieva.