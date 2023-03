La inesperada confesión de Dady Brieva en su debut televisivo con PPT

En la noche del domingo, Dady Brieva tuvo su esperado debut con Peronismo Para Todos en la pantalla de C5N. Con la compañía de un panel de periodistas, el humorista encaró un ciclo donde se debatieron los temas más importantes de la semana en materia de política.

"Este programa está buscando despertar la ilusión, la esperanza de épocas pasadas, de revitalizar ese modo peronista. Está bueno remover un poco ese ADN peronista, esa cosa de un momento de felicidad", reflexionó al comienzo del programa.

"Es tan fácil ser peronista... mirame la cara, solamente hay que reírse, hay que sentir un poco y hay que recordar algo de la historia nuestra", agregó.

Luego reveló por qué se hizo peronista: "No lo sé. Por la misma forma en que no soy gay", disparó, para acto seguido recordar su infancia. "Recuerdo la mirada de papá, esa mirada de se hombre feliz, esa mirada con ilusión, con esperanza de que algún día vendrían los tiros para la Justicia. Y eso es el peronismo para nosotros. Yo la verdad que me podría hacer el pelotudo, hice un lindo vento con Midachi y la vedad que podría ir a los programas de televisión y cuando me pregunten decir ‘no ´se, creo que agarrándonos todos de las manos, mirando hacia el futuro podemos ser un país rico...’, pero decidí no hacer el boludo, decidí exponerme, y lo hago en defensa propia", remató.

"Espero que todos ustedes vuelvan a tener la mirada que tenía mi papá, que cuando se sentía la marcha peronista íbamos todos juntos comer en familia y éramos tratados dignamente, y nos sentíamos dignos porque teníamos un laburo y estábamos bien. Recordemos eso, que a lo mejor se da, no va a ser fácil", cerró.