Guillermina Valdés le respondió a Cande Tinelli tras sus duras acusaciones

Guillermina Valdés decidió responder a las duras declaraciones que realizó Cande Tinelli durante su participación como panelista en LAM (América TV). La hija de Marcelo Tinelli fue consultada sobre cómo era el vínculo que mantenía con la expareja de su papá, y su respuesta sorprendió a más de uno.

"No teníamos buena relación, nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes", arrancó diciendo. Luego, se sinceró y disparó: "A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no veo bien a mi familia... Yo nunca conecté, es un tema de piel. Nunca nos caímos bien".

Finalmente, consultada sobre si pensaba que Guillermina le había hecho mal a Marcelo, Cande fue categórica: "Yo siento que un poco mal le hizo. O sea, mi papá es una persona alegre que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación por ella. Igual, no le echo la culpa. Pero sí, le fue cortando cositas".

Ante las repercusiones de sus declaraciones, la propia Guillermina se volcó a las redes sociales y se mostró muy sorprendida. "Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá", escribió la empresaria en Twitter.

"Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece, por todo lo vivido, escuchar esto", finalizó.