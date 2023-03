Flor Peña ninguneó a Érica Rivas tras el éxito Casados con hijos: “La gente no la…”

El delirio se hizo sentir en la calle Corrientes, porque el retorno de ese clásico, de esa serie ultra reconocida, y arraigada en el inconciente colectivo, provocó un furor. Casados con hijos la descosió en su versión teatral y Florencia Peña analizó la ausencia de Érica Rivas.

La intérprete de María Elena Fuseneco no aceptó formar parte del elenco, en una problemática que estalló allá por el 2020, cuando era la fecha original para la puesta en el escenario, que luego se suspendió por la irrupción de la pandemia y generó el retraso.

Tras todo el verano en la sala, la pieza teatral culminó su recorrido, por los diversos compromisos de los actores, y así Flor llevó a cabo un balance y también se refirió a sí la falta de Rivas influyó en algún sentido al desarrollo de la obra y a la repercusión de los espectadores.

En una charla con Socios del espectáculo, Peña expresó su felicidad: “Festejamos con mis compañeros este suceso porque fue algo inolvidable. Hicimos historia. Casi 200 mil espectadores. Solo palabras de agradecimiento para la gente porque la demanda era enorme. Pero en algún momento había que terminar. Lo dimos todo”.

El cronista apretó a fondo y le consultó: “¿Se la extraña a Érica?”. Así Florencia focalizó en su sustituta: “Fue un recibimiento increíble e impresionante. A Jorgelina (Aruzzi) la amo porque trabajamos en muchas cosas juntas. Sabíamos que la iba a romper. Y fue así: la rompió”.

Lejos de obviar la controversia, Peña profundizó en Rivas y expresó: “Nosotros siempre intentamos que este elenco estuviera completo, después no sucedió. Pero la gente no lo sintió. Llenamos siempre. No hubo nada que la gente no entendiera que haya sido así e igual apoyaron y fue este suceso que fue”.

Y para culminar, el periodista indagó: “¿Sintieron como culpa de lo que había pasado con Érica Rivas o que ella les había generado como esa culpa en el elenco por su salida?”. Ante ese tópico, Peña confesó: “No, culpa, no. Nadie tuvo la culpa de que ella se fuera. Creo que está bien, ella no tenía ganas de estar y no estuvo”.