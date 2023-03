Con lencería negra, Florencia Peña mostró su figura y causó furor

Florencia Peña la rompe cada vez que sube nuevo contenido a las redes, ya sea modelando, compartiendo fotos y videos inéditos del backstage de Casados con Hijos o de algún otro proyecto, hasta haciendo reír a sus seguidores. Por eso, la actriz destaca como una de las principales influencers argentinas, con más de 6 millones de seguidores expectantes por sus actualizaciones.

Precisamente, en los últimos días, el Instagram de Florencia Peña se vio repleto de retratos y clips de la adaptación teatral del programa que supo protagonizar con otros grandes actores como Guillermo Francella y Luisana Lopilato. Desde que estrenaron a comienzos de enero, la obra tuvo funciones agotadas, siendo un éxito rotundo. Finalmente, este domingo 5 de marzo Casados con Hijos se despide del Gran Rex, por lo que todos los integrantes del elenco han estado invitando a sus seguidores a disfrutar a Los Argento en vivo por última vez.

Por su parte, Florencia Peña dio una entrevista para el programa radial La Once Diez/Radio de la Ciudad, donde reveló qué es lo que podría pasar en el futuro con el show de comedia. “No sabemos qué coletazo puede llegar a dar Casados Con Hijos, pero hoy que me reencontré con Moni tengo ganas de volver a hacerla, ya encontré a Moni, la entendí y me siento con muchas herramientas para hacerla versión 2023”, confesó la actriz de 48 años.

Flor Peña posa para la cámara y desata el furor

Además de todo el contenido relacionado con la exitosa obra teatral, Flor Peña causa furor en Instagram con cada una de sus fotografías modelando como ninguna. En el último posteo, la protagonista de La niñera luce un candente corpiño negro, combinado con unos pantalones ajustados del mismo color, revelando su silueta impactante.

FLOR SE LUCIÓ CON UN LOOK TOTAL BLACK. FOTO: INSTAGRAM @FLOR_DE_P

“Por una buena noche”, escribió Peña en la leyenda de la fotografía que hacía alusión a Divas Play, la plataforma de contenido para adultos de la que es fundadora. Como de costumbre, sus seguidores quedaron anonadados por las imágenes, por lo que no dudaron en comentar lo siguiente: “Sin palabras Flor”; “Mamu impresionante impactante imponente lomazo”; “La mejor”; “You are so gorgeous looking at world invented the world beauty”; “Muñequita lindaa Sexy!!!!!!! Hermosaaa!! Bellissima!!!!!!!!”; “SOS MUY LINDA FLOR”; “Sos una belleza mi amor”; “Preciosa”; “sos una diosa flor”.