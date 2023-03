La horrible confesión de Florencia Peña sobre Moni Argento, su personaje de Casados con hijos

Luego de haberse convertido en un verdadero fenómeno en la pantalla chica de nuestro país, Casados con hijos volvió a cautivar a todos los espectadores, ahora en formato teatral y nuevamente siendo un éxito en sus diferentes funciones dentro del Gran Rex. Sin dudas, una de las sitcoms argentinas más destacadas.

El regreso de Casados con hijos se dio después de casi 18 años de su estreno, allá por abril de 2005. El regreso de la comedia se dio con casi todos sus personajes originales, entre ellos Flor Peña.

Flor Peña junto a Guillermo Francella, la dupla líder de Casados con hijos.

Y hacemos hincapié en Peña porque durante las últimas horas realizó una serie de declaraciones fuertes sobre el papel que encarna dentro de la ficción. Hablamos de Moni Argento, uno de los personajes más icónicos de la tira.

"Me volví a amigar con un personaje que por 17 años fue una mochila", afirmó Flor en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. A la actriz le pasó que, como casi todos sus compañeros de elenco, quedaron marcados y muy asociados a los papeles que representaron dentro de la historia.

Luego, yendo mucho más profundo hacia el detalle de su papel como Moni, agregó: "Fue muy sanador volver a ser Moni, yo estaba peleada con Moni, por los años que me obligó a distanciarme de ella en el teatro, en muchos personajes, en el teatro, me esforcé muchísimo por no parecerme en nada a ella".

Para la actriz no fue nada sencillo retomar este personaje, más aún si tenemos en cuenta que hablaba de la mochila que había representado para ella. Es por eso que tuvo que tener todo un proceso de asimilación para ello.

Moni Argento, el personaje de Flor Peña en Casados con hijos.

Flor explicó que cuando decidieron retomar sus papeles fue debido al pedido de la gente, sin embargo eso cambió cuando salió al escenario y sintió ese "aplauso tan cálido" de la audiencia. Eso la hizo sanar y volver a abrazar al personaje de Moni.

“Cuando voy terminando el domingo después de todas las funciones tengo la sensación de haber cumplido un sueño. Como actriz, con una carrera buena, pero no viví una euforia como le pasa a un músico en el recital, con los fanáticos y nosotros salimos del teatro y por un ratito nos sentimos un Rolling Stone”, cerró.