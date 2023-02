Florencia Peña reveló cuántos novios tuvo

A lo largo de toda su vida, Florencia Peña tuvo al menos 4 novios. Uno de ellos no es famoso, con otros dos (Mariano Otero y Ramiro Ponce de León) se casó y tuvo hijos y, con este último, es famosa por practicar el poliamor.

Florencia Peña: su primer beso y sus novios de la juventud

Es cierto que no fue precisamente su novio. Sin embargo, ocupó un lugar especial en la vida de Florencia Peña debido a que fue el encargado de darle su primer beso. “Le decían ‘el Pollo’ y me acompañó a tomar el colectivo”, recordó en una entrevista Peña haciendo referencia a Jorge Pollini, un compañero de Clave de Sol.

Flor Peña y Ramiro Ponce de León, en el día de su boda - Fuente: Instagram Florencia Peña (/flor_de_p)

“Cuando vino el 60 me tiró un chupón y yo dije: ‘Listo, estoy de novia’. Al otro día ni me saludó y yo dije: ‘¡¿Qué?!’ Me rompió el corazón”, continuó la actriz. Por entonces, Peña tendría unos 15 años y al poco tiempo tendría su primer novio. Este fue Gonzalo Pepe, quien no era famoso y era hijo de un matrimonio amigo de la familia.

Años después, ya en tiempos de Son de diez, la artista nacida en 1974 inició un romance con Diego Olivera, actor que se lucía en Montaña rusa. El noviazgo duró aproximadamente 5 años y, a partir de entonces, pasaría un período largo hasta que a Flor se le conociera una nueva pareja.

Florencia Peña: sus matrimonios, sus hijos y el poliamor

Florencia Peña se convirtió en madre por primera vez en el 2003, cuando nació Tomás, fruto de su relación con Mariano Otero. La actriz y el músico se casarían dos años más tarde y en 2008 serían padres una vez más gracias a la llegada de Juan. Tras divorciarse en 2012, la actriz de Casados con hijos siguió adelante y pronto conoció a quien se convertiría en su segundo esposo, Ramiro Ponce de León.

Ambos se conocieron en una boda, la de una de las mejores amigas de ella con el hermano de él. En 2017, Florencia y Ramiro tuvieron a Felipe y, a mediados del año pasado, dieron el sí en el altar. Para finalizar, Florencia Peña y Ramiro Ponce de León son conocidos por practicar el poliamor.

Al principio mantuvieron esto en secreto. Sin embargo, la actriz lo reconoció públicamente luego de que se filtraran unos chats de él y se hablara de infidelidad en la pareja.