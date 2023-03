Cómo fue la salida de Lucila de la casa de Gran Hermano

Este domingo la casa de Gran Hermano vivió una nueva gala de eliminación, tras una semana sin demasiados conflictos. Además, los dos familiares restantes, Valentina y Rodo, también tuvieron que decir adiós y volver a su rutina diaria fuera del reality show. La placa de nominados quedó confirmada por Camila, Julieta y Lucila, quienes durante los últimos días se mostraron tensas por su posible salida del ciclo de Telefé. Todo terminó con la salida de La Tora, quien había reingresado en la etapa del repechaje.

En la gala, conducida por Santiago del Moro, estuvieron presentes los familiares, amigos y allegados de las tres nominadas finales. Además, los hermanitos también se vieron sensibilizados por la salida de los dos últimos familiares presentes en la casa: primero fue el turno de Rodo, el papá de Nacho, quien agradeció la experiencia y les deseó fuerzas para el tramo final. Al llegar al estudio, Santi le consultó por sus sensaciones para la placa, pero el jugador temporario no se animó a arriesgar la respuesta, porque “es una placa muy fuerte". Luego fue el turno de Valentina quien dijo irse muy feliz luego de compartir unos días con su hermano Marcos y que esperaba ansiosa el reencuentro con su novio francés, Alex.

Las tres nominadas fueron llamadas por turno al confesionario, en una última oportunidad para hablarle al público antes del cierre de las votaciones, sin la presión de exponerse ante sus compañeros. La primera fue La Tora y expresó: “Obviamente quiero pedirle a la gente que no me vote, este es mi sueño, me costó mucho llegar hasta acá. Soy esto que ven, de ir al frente, de no agachar la cabeza, soy lo más humana que existe. Siempre trato de hacer el bien para recibir lo mismo. Les pido que me ayuden, es un pasito más. Es mi sueño y depende de ustedes”.

Luego, fue el turno de Julieta, que dijo estar muy nerviosa por la placa que es muy complicada, así como serán las que queden por delante. “Me siento súper tranquila en el juego porque lo di todo, no me quedé con ganas de nada. Si miro para atrás, veo todo lo que pasó y las personas que pasaron y si pudiera cambiar algo, no haría. Estoy entregada al universo y a la gente, que me trajo hasta acá. No me quiero ir”, expresó. La última en entrar al confesionario fue Camila, que se mostró ansiosa y feliz. “Este es mi sueño, sabía que no iba a ser fácil llegar acá pero lo logré y ahora que estoy puedo disfrutar siendo yo misma, estoy en mi mejor momento y no quiero irme. Acá adentro soy feliz, me descubro, me conozco cada día más y ahora que estoy al 100% quiero quedarme, estar esa final que siempre deseé desde muy chiquita”, dijo.

Tras el primer cierre de votaciones, los cómputos parciales indicaron que la primera participante en salvarse de la eliminación fue Julieta, para el alivio de su amiga Romina y los nervios de Camila, Lucila y Nacho. “Lo deseaba con todo mi corazón, gracias por quererme como soy y bancarme en una placa más”, expresó la jugadora que esta semana contó con la menor cantidad de votos de la gente, equivalente a un 23,5%. De esa manera, el destino de Lucila y Camila quedó en manos de los espectadores y la producción volvió a abrir las votaciones. Ambas tuvieron una última oportunidad para expresar sus sensaciones y mientras Camila se mostró tranquila y feliz de vivir la experiencia, La Tora se quebró y repitió varias veces que no la voten.

El veredicto del supremo llegó pasada la medianoche y la casa le dijo adiós a Lucila, quien tomó su valija y se encaminó a la salida, entre el abrazo de sus compañeros y el llanto de Nacho. Santi del Moro reveló en ese momento los porcentajes de votos de ambos jugadores: el resultado final indicó un 43.04% para Camila y un 56.96% para La Tora, quien antes de irse se abrazó con Nacho y le aseguró que hará campaña para que él sea el ganador del programa. Así, el reality se encamina hacia el tramo final, con tan solo 5 hermanitos restantes.