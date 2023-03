La Tora opinó sobre el posible ingreso de las hijas de Romina a Gran Hermano: “En algún momento van a…”

Gran Hermano lleva cuatro meses al aire con participantes que están ahí dentro desde el primer día. Entre ellos se encuentra Romina, quien dejó afuera a sus tres hijas y no pudo verlas durante todo este tiempo. Es por eso que La Tora se animó a especular sobre el posible ingreso de ellas.

En cada gala de Gran Hermano se ha visto a Romina sentada junto a las fotos de sus tres hijas a la espera de que algún día la producción la deje verlas. Es que afuera de la casa la esperan Mía de 12 años, Felicitas de 3 y Nina que tiene sólo un año.

Si bien los reiterados pedidos de Romina han sido en vano hasta el momento, ella no se rinde e insiste. "Romi, si por mí hubiera sido, ya esto hubiese pasado hace mucho tiempo... Este es un juego de aislamiento, vamos paso a paso. Y tomando en cuenta otras ediciones, ese momento puede llegar. Ahora disfruten de lo que hay que ya es muchísimo", comentó Santiago del Moro ante su insistencia

Hasta el momento sólo pudo ver un video en el cual las pequeñas le enviaron sus saludos por Navidad. Ahora, que el final del reality se encuentra cada vez más cerca, entre los participantes que quedan en la casa se comenzó a especular con la posibilidad de que ingresen.

En una charla entre La Tora, Nacho y Rodolfo, Lucila se encargó de imaginarse cómo sería la situación: "¿Te imaginás que hoy domingo entran las hijas de Romi?". Ante la respuesta negativa de Nacho continuó: "¿Más adelante decís vos? En algún momento se las van a meter, para mí".

Nacho hizo un análisis y dio los motivos por los que no cree que ingresen: "No y menos ahora que entraron los familiares. Romina ya sabe que las nenas están bien". En ese momento, La Tora le hizo una peculiar comentario sobre cómo decir las cosas para evitar sospechas: "Siempre hablá de lo que vos creés, por las dudas. No afirmando, diciendo lo que vos creés".

Haciéndole caso a lo marcado, Rodo tiró su opinión: "Yo creo que no por el tema de que son menores". A lo que Lucila marcó se puede dar ese reencuentro: "Para mí, capaz que una tarde...". Pero el papá de Nacho siguió: "Yo creo que sobre todo el tema de la imagen, de que no pueden pasar imágenes de menores pero nunca se sabe".

Ante esto, Nacho contó dónde imagina que se podría dar el encuentro de Romina con sus hijas: "Si llegan a entrar será al zoom y dos minutos". A lo que La Tora imaginó que se realizaría a escondidas: "Y no lo van a pasar en la tele".