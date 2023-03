De qué trabaja la voz de Gran Hermano fuera de la televisión

La casa más famosa del país tiene sus detalles que la hacen distinguirse. El Big como le llaman alguno de los hermanitos una vez dentro de ella, es una de las cosas que la hacen única. Rodolfo Valss es el locutor interprete del programa argentino, autorizado para difundir los mensajes que los participantes escuchan desde adentro.

También es la famosa voz que los invita a pasar al confesionario para realizar sus votaciones, por la cual mayoritariamente lo reconoce el público. Actor y locutor, esas son sus profesiones. Fuera de la casa, la comedia músical es su pasión, incluso en su currículum se puede ver una serie de obras teatrales como “El Principito” (2003), “La Bella y la Bestia” (2010), “La novicia rebelde” (2011), entre otras reconocidas de las cuales formó parte.



El hecho de ser reconocido se lo debe a GH, pese a que le gustaría que fuera por su participación en el ámbito teatral. Sabe que siempre fue una incógnita quién estaba detrás de los altavoces de la casa, y que una vez dado su nombre, iba a suceder esto. Sin embargo, su deseo rondaba cerca de su pasión. Esto no quiere decir que no disfrute de ser parte de la vida diaria de los hermanitos.

En una entrevista, Valss contó por qué le hubiera gustado ser reconocido por su actuación en principio, donde hace saber que los públicos de tele y teatro son muy distintos, y a él lo apena que la gente haya preferido quedarse en un sillón sin pasar por la experiencia de asistir al teatro.

Ahora bien, si la casa genera revuelo, no es en vano que Rodolfo al poner su voz poderosa para interactuar pase desapercibido. Un tono profundo y grave es lo que hace que cada edición no pierda su esencia, y él es inamovible desde 2001 en este rol.

“No me cabe dudas de que soy más reconocido por mi labor en la tele y eso me duele un poco. De todos modos, son dos públicos distintos. Al de la televisión no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena, no por una cuestión de ego, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa, por quedarse sentados en su casa viendo un reality", confesó.