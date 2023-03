Por qué Julieta comparó a Gran Hermano con una cárcel

Llegó hasta la final, a ese momento que todos anhelaban, y conformó la terna con el ganador Marcos y con Nacho. No obstante, Julieta se convirtió en la primera eliminada en esa gala definitiva de Gran Hermano.

Tras la culminación del reality, Poggio disfrutó de la búsqueda incesante de los programas y así visitó el diván de Cortá por Lozano, donde soltó una confesión singular, con la que sorprendió al comparar a la casa más famosa de la televisión con una cárcel.

Todo se produjo en torno a un fragmento de momentos interesantes de Disney en el reality, así se detuvieron en aquel episodio tan comentado del dolor, la angustia y la desesperación por una manchita en una de sus polleras favoritas, lo que la sumió en un estado de crisis.

El drama se solucionó con la intervención de La Tora, quien utilizó una técnica para corregir el daño de la prenda de Julieta, aunque esa tarea le salió cara a la modelo, dado que tuvo que entregar algo a cambio, una especie de pago con la mercancía disponible en la casa.

Tras ver las imágenes en el living de Cortá por Lozano, Poggio sacó a relucir la verdad de todo ese entramado, de la negociación que ejecutó con Lucila. “Tuvo final feliz, pero a la Tora tuve que pagarle con un intercambio. Ella no tenía labiales y yo le di”, contó.

Ahí surgió la idea de vincular ese trueque como un mecanismo de la prisión, dado que Julieta exclamó sin tapujos lo que experimentó durante ese momento aciago: “Era como en la cárcel. ¡Fue un trueque! Al final le puso lavandina con agua y un algodón”.

Respecto a los motivos para no plantarse y negarse a esa transacción, Disney contó: “Llevaba poquitas semanas para hacer ese escándalo”. Asimismo, la morocha graficó la vital importancia de esa ropa: “Esa pollera me había salido muy cara ¡Y era la segunda vez que la usaba! Además, había tenido una experiencia similar con un short, que también se destiñó con otra ropa y lo tuve que tirar. Lo que me pasó es que me olvidé de guardarla dada vuelta”.