La novia de Marcos Ginocchio destrozó a Julieta de Gran Hermano

Julieta Illescas es la nueva e inesperada protagonista en los medios que dejó la edición de Gran Hermano que ganó Marcos Ginocchio. Y es que, justamente el triunfador del reality sorprendió cuando abrazó de manera muy amorosa a la joven salteña al salir de la casa. Afuera, la joven ya entró en polémica con Julieta Poggio.



Desde su salida, Marcos quedó en el centro de la escena, dado que nunca en la casa había hablado de su relación con Julieta Illescas. Algunos aseguran que su postura estaba relacionada con proteger a su novia. Sin embargo, cuando le preguntaron a Marcos en el debate sobre la joven, no fue concluyente. Sólo se limitó a decir que se debían una charla para determinar hacia donde va la relación entre ellos.



Por su parte, Julieta Poggio quedó en un lugar muy extraño e incómodo, porque tanto dentro como fuera de la casa en estos días se especuló mucho con un acercamiento con Marcos, que no se terminó de concretar adentro y parece improbable que suceda afuera.

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, quedó entre Julieta Illescas, su novia, y Julieta Poggio. Foto: captura de TV.



Ahora, luego de que Julieta Poggio la criticara en Cortá por Lozano al decir que “justo Marcos es el ganador y ella aparece”, Julieta Illescas hizo un descargo de manera muy particular: si bien no escribió nada en las redes sociales, le dio likes a varios comentarios que destrozaban a la ex participante de Gran Hermano.



“Les dejo lo que les dije a la tarde, los likes de la novia de Marcos”, escribieron desde la cuenta Mundo Famosos, compartiendo una captura de un like en el que se trataba a Julieta Poggio de “frívola y hueca”.



“¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shipearlo. Ojalá cuando salga, tenga esa charla que necesita con su ex. Y si tienen que solucionar sus problemas, que lo hagan”, comentaba una usuaria en Twitter.

Julieta Poggio y Julieta Illescas.



“¿Para ustedes realmente Julieta es el tipo de Marcos? Sacando la belleza que tiene ella para mí no va con Marcos. Siento que a él le gustan las chicas más simples, que le gustan los animales y que tocaron una escoba alguna vez en su vida”, agregaba otra cuenta.



Cuando Julieta Illescas se dio cuenta de la repercusión que habían tenido sus likes, tomó una decisión: poner privadas todas sus cuentas en las redes sociales, por lo que ya no se puede ver qué escribe, qué likea y demás.