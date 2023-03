La determinación que tomaría Fernando Burlando sobre una posible defensa a Jey Mammon

Luego de que un joven asegurara en televisión que fue abusado cuando tenía 14 años por Jey Mammon hace más de una década, y luego de llevar la causa a la Justicia, que declaró prescripto el caso, se especuló con una posbile defensa de Fernando Burlando al popular conductor y humorista. Sin embargo, según revelaron este martes en LAM (América), el abogado estaría lejos de tomar cartas en el asunto.

Desde un comienzo, Jey Mammon esbozó la chance de iniciar acciones legales contra Lucas Benvenuto, su denunciante. Y ahora Ángel de Brito comentó cuál sería la decisión de Fernando Burlando en cuanto a la chance de representar al artista.

El estudio del letrado participó en la defensa de Jey Mammon en la denuncia que Benvenuto hizo ante la Justicia en 2020, pero ahora Fernando Burlando tomaría distancia del conflicto.

Jey Mammon quedó en una complicada situación tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto. Foto: Captura TV.

En LAM, De Brito explicó sobre la opción que tomaría Fernando Burlando: “Todos siguen llamándose a silencio. Jey no aparece, Burlando desapareció también. Alguien que lo conoce muy bien a Fernando Burlando me dijo que lo acompaña y lo escucha a Jey Mammon porque le tiene aprecio y porque está acostumbrado a temas muy duros, pero que no cree que Burlando sea su defensa en lo que venga. Lo va a escuchar y acompañar, pero no va a tomar su defensa”.

Si bien Jey Mammon no ha dado notas desde el momento en que quedó en el ojo de la tormenta, tanto Ángel de Brito como Yanina Latorre hablaron personalmente con él, y comentan que él asegura que Lucas Benvenuto miente respecto a la edad que tenía cuando tuvieron una relación.