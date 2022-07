Así están hoy las hijas de Fernando Burlando, María y Delfina: qué edades tienen y a qué se dedican

Fernando Burlando comunicó junto a Barby Franco que están esperando un hijo, el tercero en el caso del abogado de 55 años, que ya es padre de María y Delfina, fruto de su relación con su pareja anterior. Las dos eligieron caminos distintos y solo una de ellas sigue con el legado.



Delfina Burlando tiene 26 años y está haciendo la maestría y especialización en Derecho Penal en la Universidad de San Andrés, una de las más caras del país. Ella es quien sigue los pasos de su padre, que combina la parte profesional con la mediática.



“Me da lo mismo, me gusta que maneje su vida como quiera. Lo entendí de grande lógicamente. A veces la exposición lo excede a él y puede recaer en otras personas, pero no es su culpa. Todo lo que haga, si lo hace feliz para mí va a estar bien”, dijo alguna vez Delfina en charla con la revista Gente.





“Siempre fui bastante justiciera de chica. Me atraía la profesión, pero quizá no lo pensé tanto tampoco, como que ya sabía que iba a ir por ahí, por el peso familiar y social que generalmente influye. En el estudio se trabaja y él es mi jefe. Lógicamente por mi edad y mi corta experiencia, a veces se mezclan las cosas”, comentó.



Cuando era más chica, tuvo dos bandas de cumbia pop: “Los del Colegio” y “Grupo Corazones”. Además, participó en distintas obras de teatro dedicadas al público infantil como “Zoo ilógico” en 2016.



Por otra parte, María Burlando no siguió el mandato familiar como su hermana. La joven de 28 años está muy ligada a los medios de comunicación, ya que se animó a emprender y lanzó una marca de indumentaria que eligen muchas artistas.





“Desde muy chica, me gustaba jugar con los disfraces y también con la ropa de mamá. Era algo que me divertía mucho. Al terminar la secundaria, me veía dedicándome a esto, pero en este momento fue muy difícil tomar la decisión de estudiar diseño de indumentaria”, le dijo María a Teleshow.



“Mi ropa está dedicada a todas aquellas que quieran sentirse sensuales, frescas, originales, sin dejar de estar cómodas y sentirse seguras de sí mismas”, explicó María, cuyos diseños fueron lucidos por Pampita, Jesica Cirio, Eva Bargiela, Barby Franco, entre otras. Ellas le dieron impulso a Lewe, la firma que se terminó de lanzar a mediados de 2019.