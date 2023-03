Fede Bal mostró el hermoso video de la actividad que aprendió a hacer a los 33 años

Con el foco corrido de su escándalo, de toda la polémica que desató sus infidelidades, Fede Bal regresó al tapete con otro tipo de tono. Resulta que el actor volvió a grabar capítulos de su programa Resto del mundo y ahí se probó a sí mismo con un desafío muy personal.

El ex novio de Sofía Aldrey, la mujer que destapó todos los engaños con pruebas de toda índole, posteó en su cuenta de Instagram un video muy particular, que consta de unos segundos arriba de una bicicleta. Lo llamativo se centra en que jamás había andado en ese rodado.

Increíblemente, Fede nunca antes logró dominar ese vehículo tan tradicional, por eso escribió en el posteo su alegría, su felicidad por romper con esa tara: "¡Mamá! Aprendí a andar en bici". Mientras que en las imágenes se lo percibía lleno de emoción.

En la continuidad de su relato, Bal agregó más detalles de esa experiencia y puso: “Ok, tenía dos ruedas frontales pero creo que cuenta. Me fui de paseo con la genia de Connie Ballarini que estaba por acá. Un domingo mágico que verán pronto en Resto del mundo".

Tal la repercusión, que la propia Carmen Barbieri entendió que se trataba de una situación novedosa y un reto a los temores que ameritaba una felicitación y le comentó en la publicación: "Le ganaste a la leyenda de los Barbieri que nunca supieron andar en bici. ¡Bravo!".

En el tratamiento de esta noticia en su programa de Ciudad Magazine, la capocómica añadió más pormenores y expresó: "Mi papá y no se si mi abuelo no sabían andar. Yo tampoco sé andar pero nunca se lo conté a mi hijo para que no tuviera miedo. Le compramos una bici y se cayó treinta mil veces. Ahí se animó porque tiene tres ruedas enormes".