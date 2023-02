El fuerte mea culpa de Fede Bal tras la filtración de sus chats infieles

Hace unos días que Fede Bal está en el ojo de la tormenta desde que Sofía Aldrey dijo “basta” y expuso los chats íntimos que el actor mantuvo con infinidad de mujeres durante los tres años de su relación. Período en el que, incluso, el hijo de Carmen Barbieri mantuvo un noviazgo paralelo con la bailarina Sol Báez.

“Es un tipo manipulador, psicópata, narcisista y que lastima a la gente”, dijo Aldrey, palabras más, palabras menos, al describir a Bal, a quien el “Lavarropas Gate” lo encontró haciendo temporada en Villa Carlos Paz con Kinky Boots.

Y mientras día a día se suman nuevos mensajes y audios hot al historial de infidelidades de Bal (algunos de esos, falsos), el actor contó cómo atraviesa este momento en el que se convirtió en foco de críticas, burlas e indignación, situación que salpicó a más de una famosa.

“Yo los respeto un montón y saben cuánto los quiero. Es un momento súper especial y no tengo muchas ganas de hablar”, dijo Fede al encontrarse con el móvil de Implacables al término de la función teatral.

“A la única persona que tengo que pedirle disculpas es a mi ex novia. Lo hice en privado y lo hago públicamente”, aseguró el hijo de la conductora de Mañanísima, y señaló: “Hablamos hace unos días y no hay mucho más que decir. Eso queda en privado y no tengo más ganas de seguir hablando”.

La reflexión autocrítica de Bal

Sin embargo, el actor, que ya venía con un prontuario amoroso de escándalos y engaños, dejó su reflexión autocrítica: “Es un momento en el que tengo que trabajar un montón de cosas. Claramente hay algo que yo necesito laburar en mi personalidad, pero se están diciendo cosas y hay cosas que sí son ciertas, y otras que son mentira”.

Y siguió: “Están tocando temas con una frivolidad que realmente me causa mucha tristeza, sobre todo colegas que quiero y respeto mucho. No estoy enojado con nadie, pero no voy a hablar. Es un momento en el que necesito cuidarme yo”.

En cuanto a los chats filtrados, entre ellos, los que supuestamente intercambió con Flor de la V y Lourdes Sánchez, su ex compañera del Bailando 2019, Bal indicó que “hay cosas que son verdad, hay cosas que son mentira, pero eso queda en la intimidad”.

“No creo que paren de hablar, y lo que más me molesta es cuando tocan mi enfermedad, cuando hablan de cosas tan frívolas, que nadie sabía lo que era vivir lo que yo pasé. Y si me equivoqué, las únicas disculpas se las pido a Sofía”, terminó Federico su mea culpa.