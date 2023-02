Moria Casan contó qué siente por Fede Bal: “No me despierta ni…”

El escándalo de Federico Bal da para todo, para todo tipo de opiniones y para cualquier clase de sorpresa, en caso de que sigan apareciendo chats. Es que se lo vincula con muchas mujeres del mundo del espectáculo, de las cuales varias están comprometidas.



Alguien que salió a hablar en las últimas horas, porque no podía quedarse afuera y no compartir su opinión, fue Moria Casán, quien conoce a Federico Bal desde que éste era un bebé.



En charla con Intrusos, La One no se anduvo con vueltas y contó cuál es el sentimiento que le genera el hombre que por estos días está en el ojo de la tormenta en el mundo del espectáculo.



“El Fede Gate. Eso no era jamón, era paleta. Todo berreta. Me hace gracia”, opinó, fiel a su estilo, Moria Casán, quien luego continuó refiriéndose a Fede, pero esta vez viéndolo como hombre.



“Lo quiero. Lo descubrí en la panza de la madre. No me despierta ni un morbo. No me calienta ni me descalienta. Me da risa”, sostuvo Moria Casán, quien, entre buenas y malas, conoce desde hace décadas a Carmen Barbieri, la madre de Fede.



“Yo no manejo el morbo a ese nivel. El famoso cara de pato cuerpo de lavarropas… Mirá el electrodoméstico cómo funcionó”, dijo Moria Casán, en clara referencia al lavarropas que detonó el escándalo.

Moria Casán habló de Federico Bal.



Es que el WiFi que tenía incorporado en lavarropas que tenían en su departamento, hizo que Sofía Aldrey descubriera las reiteradas infidelidades de Federico Bal, quien lavaba las sábanas en la madrugada.



“La madre decía que yo era paturuzú y yo le decía que era ‘cara de pato, cuerpo de lavarropas’”, comentó La One, sobre su vínculo con Carmen. “Mirá vos el final: el televisor los licúa y el lavarropas los reventó”, disparó para cerrar entre risas.