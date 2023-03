El ex amigo de Guillermina Valdés tomó posición en la pelea con Cande Tinelli

No apareció en ningún radar. Intempestivamente, se destapó una olla impensada, que nadie imaginaba. La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, tras doce años de relación, sucedió hace un tiempo considerable. Empero, ahora salieron a la luz datos filosos, con las confesiones de Cande Tinelli.

La hija de Marcelo Tinelli sorprendió al calzarse el traje de angelita, invitada, en el mítico ciclo LAM y aunque solamente acudió al piso en exiguas ocasiones, le sobró para prender la mecha de una bomba, dado que gritó que jamás mantuvo una relación buena con la modelo, en todo el noviazgo con su papá.

“A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar...Está todo bien, es su vida, pero yo nunca tuve mucha piel con ella, como algo, no sé, algo energético. La respeto pero nunca tuve mucha piel con ella”, bramó Cande.

Así se activó un campo de batalla mediático, porque Valdés respondió a su modo, con un tono mucho más light. Y ahora se sumó otra voz en el asunto, se trata de Fabián Paz, ese amigo de Guillermina con quien construyó su marca de calzados y del que se distanció en términos pocos agradables.

El diseñador habló con Socios del espectáculo y opinó de la ruptura de la modelo con el conductor de televisión, así como asumió una posición favorable a Candelaria. Claro que su historia de relación muy íntima con Guille lo erige en una persona con sustento para emitir un veredicto.

En primera instancia, Fabián ratificó que el vínculo se terminó para siempre, que ya no queda ningún resabio de buena onda entre ellos al expresar con total claridad: “Teníamos una marca juntos, no formo parte de la marca. No somos amigos”.

En cuanto a Marcelo y Guillermina en este presente de soltería, Paz consideró: “Está bien, si ellos son felices, los veo muy bien a los dos”. Así como se refirió a los rumores de romances de la blonda con hombres de edades menores: “No la veo mucho con chicos jóvenes, se está divirtiendo. Con Maratea no creo, con Javi García ni idea. Guille es un minon patrio, hay que bancarse estar al lado de una mujer así”.

Y finalmente se sumergió de lleno en el conflicto que se produjo, en el plano mediático, con la hija de Tinelli, ya que opinó: “Cande se fue un poquitito de boca, la banco, la amo a Cande”.