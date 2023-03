Cande Tinelli ahora criticó a su madre, Soledad Aquino, y se diferenció de ella: "Sepan que no..."

La primera semana de Cande Tinelli como Angelita en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América, dejó mucha tela para cortar, con polémicas por todos lados, incluida su propia madre.



Sucede que la hija de Marcelo Tinelli primero arremetió contra Guillermina Valdés, al revelar que nunca tuvieron una relación cercana y que considera que le hizo mal a su padre, refiriéndose a ciertas restricciones en distintos planos de su vida.



Entre esas cuestiones, Cande llegó a decir que Guillermina fue jurado del Bailando por un Sueño para controlarlo al conductor. Incluso llegó a deslizar la idea de que muchos proyectos que tenía pensando Tinelli los bajó por ella.

Cande Tinelli, en LAM. Foto: Instagram.



Esas declaraciones, también la pusieron, lógicamente, en la vereda opuesta a los hijos de la empresaria y modelo. Ese fue el caso de Dante Ortega, que también se metió en el conflicto del clan Tinelli.



Ahora, surgió una nueva e inesperada polémica alrededor de Cande Tinelli y su renovada versión full mediática y explosiva: salió al cruce de su madre, quien habló con LAM telefónicamente.



Sucede que Soledad Aquino tildó a LAM, a su conductor y a las Angelitas como “grasas”. En un intento, quizá por acercar posiciones, en el ciclo de Ángel de Brito decidieron llamarla para entrevistarla al aire. “Sole Aquino habla con ‘los grasas’ de LAM’, presentaron.

Cande Tinelli salió a diferenciarse de su madre, Soledad Aquino. Foto: Instagram.





“¿Por qué nos considerás ‘grasas’?”, le preguntó Ángel de Brito a Soledad Aquino, quien respondió de manera contundente. “Sostengo lo que digo porque a mi hija no me gusta verla en programas de chusmerío”, contestó.



Ante estas declaraciones, Cande, que estaba mirando el programa, salió a despegarse de su madre en Instagram. “jajajaja No me hago cargo de nada de lo que dice mamá. Yo no pienso como ella en absoluto. No quiero hablar mal de mi vida, pero claramente sepan que no nos llevamos bien. Y pensamos muy distinto”, reveló Cande en una historia.