La furia de Jorge Lanata contra Gran Hermano: “Que grasada, por favor”

Este domingo habrá una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022 y la casa más famosa del mundo entrará a su recta final, con tan solo cuatro participantes aún en disputa por los premios de una vivienda y 19 millones de pesos. Sin embargo, los espectadores parecen cada vez menos entusiasmados con lo que sucede en el ciclo de Telefé y a las críticas se sumó incluso Jorge Lanata.

La salida de varios jugadores fue aplacando el fuego de la casa y las ausencias de ciertas figuras fuertes de carácter se han traducido en quejas de los espectadores por un programa aburrido. Por ello, la producción intenta crear situaciones con los participantes restantes a toda costa.

Así, por ejemplo, decidieron la entrada de Alfa, uno de los hermanitos que más rating dió y resultó ser el protagonista absoluto de la edición, más allá de que se haya quedado en el camino, tras perder un mano a mano con Romina. La entrada de Walter fue un bombazo para la producción, que logró recuperar un poco de interés de los televidentes.

En ese contexto, intentando mantener vivo el juego, la producción le pidió a varios de los exhermanitos que envíen un video con saludos para sus compañeros dentro de la casa y, como se esperaba, varios fueron hostiles. El recurso fue criticado como un manotazo de ahogado por los fanáticos del show, pero otro sector festejó que los participantes que ya salieron sumen el picante que le falta al programa.

En su columna de espectáculos de “Lanata sin Filtro”, Marina Calabró se refirió al tema y dijo: “La primera especulación fue que iban a entrar algunos ex hermanitos, pero ¡Terminaron mandando unos videos, uno más horrible y mala onda que el otro!”.

Al momento de las críticas se sumó Jorge Lanata, con una duda sobre el contenido: “Pero qué, ¿video tipo casamiento?”, consultó el reconocido periodista. Marina, en tanto, le confirmó que sí, eran videos de estilo similar y el escritor fue lapidario: “¡Qué grasada, por favor!”, opinó.

La locutora completó el picante comentario y dijo: “Sí, la verdad que fue horrible. Y les deseaban lo mejor, en el mejor de los casos, si no ¡Lo peor! ¡Muéranse! Pero la verdad no está lindo el programa. Me divirtió que Ceferino Reato se agarró con Ubfal, pero después Laura hizo una aclaración en Twitter. Pero la casa está aburrida”.

Cabe destacar que los videos de los exhermanitos tuvieron alta repercusión en las redes sociales, tanto para bien como para mal. Más allá de los usuarios que criticaron el recurso, otros festejaron los mensajes de Coti Romero y Juliana Diaz, ya que ambas no dudaron en lanzar picantes frases para incomodar a Julieta y a Romina.