La esposa de Jorge Lanata confesó todo lo que piensa de Fernando Burlando, su ex jefe

Elba Marcovecchio fue una de las invitadas en el piso de LAM este martes por la noche. La abogada y esposa de Jorge Lanata habló de todo, y es que si bien el principal motivo de su presencia era hablar de la copia sátira del nuevo ciclo de Dady Brieva hacia el histórico programa de su pareja, también abordó otras cuestiones, como lo es su conflicto con Fernando Burlando.

"¿Tu tema con Burlando en qué quedó?", le preguntó Ángel de Brito a Marcovecchio mientras iban tocando diversos temas de la actualidad. Ante esto, ella respondió con contundencia: "Ahí quedó, todo roto", explicó asintiendo con la cabeza y dando a entender que no había punto de retorno en su relación con Burlando.

Tras confirmar que el vínculo se rompió definitivamente, el conductor de LAM consultó si había una medida judicial o si hubo algún acercamiento de las partes al respecto. Ante esto, Elba se sinceró: "No, a nivel judicial nada porque para mí eso es un tema vintage".

"Para mí es un tema vintage. Fue. Y a nivel relación... no, no queda más nada", disparó para confirmar esa mala relación. Fue entonces cuando de Brito le recordó que en su momento se habló de un tema económico, pero ella remarcó: "Sí, igual en mi intención nunca hubo iniciar acciones".

Luego, la esposa de Lanata sumó: "Lo que sí me parecía era que tenía que poner blanco sobre negro, y decir las cosas como eran. Todo esto se origina un año después, cuando él me reprocha que no lo invitamos al casamiento. Y no, realmente no iba a suceder".

"¿Lo vas a votar como gobernador?", preguntó Ángel ante los rumores de que Burlando podría postularse próximamente para la política. "¿Se presentará? Habría que ver la plataforma", respondió ella, buscando una graciosa evasiva. Sin embargo, ante la insistencia del conductor lanzó un súper sincero: "¡De ninguna manera!".

Elba Marcovecchio y Fernando Burlando, enemistados.

La relación entre ambos abogados no es buena desde hace prácticamente dos años, y todo estalló en abril de 2022 cuando Elba contrajo matrimonio con Jorge. En ese entonces, explotó toda una situación mediática en redes sociales, luego de que Burlando no fuese invitado al casamiento de ella. Recibió los reclamos de él y de también su mujer, Barby Franco, que la tildó de "agrandada".

Allí se habló de que había una mala relación entre ambos, después de haber trabajado juntos en el mismo estudio (él era jefe de ella). Ante los rumores, Marcovecchio salió a aclarar los tantos con una picante historia: "En el contexto de mi boda tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible! ¿Rogar que te paguen? Eso no es digno", disparó. La storie de Elba Marcovecchio aclarando los tantos sobre Fernando Burlando.