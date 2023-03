Revelaron cómo Lanata reaccionó puertas adentro al verse parodiado por Dady Brieva

El domingo 5 de marzo, Dady Brieva debutó en la pantalla con PPT, Peronismo para todos, una alevosa mojada de oreja para Jorge Lanata, que desde hace años conduce un programa con la misma sigla, Periodismo para todos.

Pero las similitudes entre propuestas no se quedaron ahí, porque el ciclo de Brieva presentó segmentos idénticos y a lo largo de lo que duró la transmisión hubo muchas referencias a su “Némesis”. Hubo soldaditos y demás alusiones, claramente identificables al programa de El Trece.

"Lanata tiene hace mucho tiempo su programa PPT, y Dady empezó ayer con Peronismo Para Todos y usó la música, la gráfica, hizo referencia a Jorge en el monólogo", contaron en LAM, antes de convocar a Elba Marcovecchio, la esposa de Lanata, al piso del canal.

¿Cómo reaccionó Jorge Lanata al verse incluso satirizado en forma de muñequito? Según contó la abogada, el periodista no se perdió de nada del gran estreno que arrancó con un rating notable para la pantalla de C5N: "El domingo nos sentamos y vimos el programa con los pochoclos. Comentamos lo lindo que estaba el muñequito de Jorge, me encantó. Estaba más flaco…”, empezó Elba.

Captura América TV.

Sin embargo, Elba aclaró que Jorge no se mató de risa con lo que vio: “Estábamos mirando el programa, nada más. No lo vi en esa actitud de reirse, no lo vi…". Y señaló: "Yo creo que cuando hemos comido se ha reído más”.

Como sea, la letrada aclaró que tampoco vio indignación o enojo de parte de su marido. “Pasan tantas cosas en el país que para que Jorge se enoje con esto, no… Jorge no es enojoso”, aseguró.

PPT: un problema entre canales

En tanto, Elba dejó en claro que no tiene drama con Dady Brieva e incluso dejó la puerta abierta a un diálogo amistoso. “Yo a casa nunca lo invité a comer, pero podría venir, a mí me parece súper divertido”, dijo y negó que la grieta haya metido la cola en este tema que señaló como una cuestión polémica para alimentar la publicidad del programa.

A su vez, Marcovecchio indicó que Jorge no solicitó una medida cautelar. “Es una cuestión de propiedad intelectual, una acción de daños y perjuicios, una cuestión de canales, no de Jorge y de Dady”, advirtió. Lanata y sus muñequitos en PPT. Captura El Trece.

Y cerró: “Veíamos el programa y hay muchos segmentos que podemos identificar de otro programa. No es el logo, los soldaditos, el gorila de la semana, el boludo de la semana… Es un programa que tiene el mismo segmento, es una apropiación indebida dentro de la propiedad intelectual”.