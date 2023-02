¿Lo ganó? La increíble historia de Marley y el loto de Canadá

El próximo lunes 13 de febrero se estrenará en la pantalla de Telefe “The Challenge Argentina, el desafío”, que contará con la conducción de Marley y que tendrá a 18 famosos compitiendo entre ellos.



En nuevo reality de la televisión argentina ya está grabado, pero el conductor destacó que nadie filtró nada todavía. “Somos muy profesionales todos. Si se spoileara, perdería toda la gracia. A nadie le interesa saber quién gana antes de que empiece siguiera el programa”, comentó.



En la entrevista con La Nación, Marley habló de cómo se prepara para el nuevo formato de Telefe y los desafíos que traerá, pero además recordó su época en la escuela en la que tuvo que afrontar su propio desafío: aprender inglés, algo que cuesta creer si se considera la facilidad con la que hoy maneja el idioma.

Marley, listo para el lanzamiento de "The Challenge Argentina".



“Yo iba al Instituto Ballester, que tenía un sistema muy particular porque estaba la opción de dar un examen y pasar de sexto grado a primero de la secundaria, salteando séptimo grado”, comenzó contando.



“Di el examen y pasaron varias mujeres y solo dos varones, entre los cuales estaba yo. Entonces, estaba en primer año de la secundaria con 11 años. Al principio me costó mucho y me la llevé. Fue un problema”, reveló Marley.



En ese contexto, el conductor reveló una increíble anécdota que le permitió superar su problemática para aprender a hablar inglés, idioma que hoy maneja a la perfección y que le posibilita recorrer el mundo con su trabajo.

Marley recordó una insólita anécdota con el loto de Canadá.



“Mis tíos ganaron un millón de dólares con el loto en Canadá y nos invitaron a pasar dos meses. Invitaron a toda la familia porque mi tía quiso agradecer de esa manera todo lo que mi papá hizo por sus hermanos menores, ya que, de alguna manera, los salvó cuando vinieron a la Argentina escapando del régimen nazi”, contó Marley.



“A mí, particularmente, esos dos meses me cambiaron la pronunciación y cuando volví pasé a ser uno de los mejores alumnos en la clase de inglés. Tendría, en ese momento, 14 años”, agregó el conductor.