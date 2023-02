El impensado mensaje de Cande Tinelli a Coti Sorokin tras la ruptura

Hace un par de semanas, Cande Tinelli y Coti Sorokin confirmaron su separación tras tres años de relación. En medio de rumores de infidelidad del cantautor y algunos dardos cruzados entre ambos, ahora la influencer sorprendió desde sus redes sociales con un impensado mensaje dedicado a su expareja.

Coti Sorokin fue el primero en dar una nota en televisión hablando sobre la ruptura con Cande Tinelli, y ella luego remarcó que en dicho móvil el músico no la cuidó. “Lo que más le importa es quedar bien parado”, deslizó filosa Lele.

Y ahora, con ánimos de despejar tensiones, Cande Tinelli compartió un posteo en sus historias de Instagram en el que expresó: “Hace unos días quiero subir esto, pero ya no quiero mas quilombo mediático. Pero siento que por respeto a la relación que tuve con mi ex (y porque de verdad no va con mi estilo, con lo que soy, ni con mis valores), que más allá de los problemas normales como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles que solo él y yo sabemos”.

El posteo que compartió Cande Tinelli este jueves en sus historias de Instagram.

Luego, la influencer le dedicó unas sentidas palabras a Coti Sorokin al reconocer: “Hoy no funciona, ¡pero nos queremos mucho! Públicamente quiero decir que lamento que se haya armado tanto lío y se haya ensuciado tanto todo. Sos una buena persona Coti. Te quiero mucho”.

A su vez, Coti Sorokin replicó la publicación de Cande Tinnelli junto a un emoji de un corazón, dejando así en claro que coincide con las palabras de su ex.